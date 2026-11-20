i Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, waren die lodernden Flammen im ganzen Bezirk sichtbar. Leserreporter Rauchsäule in Simmering Haus in Wien brennt lichterloh! Feuerwehr im Einsatz Feuer-Alarm am Freitagnachmittag in Wien-Simmering! In einem Kleingartenverein brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Von Community Heute 20.11.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beunruhigende Szenen am Freitagnachmittag im 11. Wiener Bezirk! Gegen 16.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Kleingartenverein alarmiert. Ersten Informationen zufolge soll ein Haus abgebrannt worden sein.

In dem rund 90-minütigen Einsatz wurde der Brand mit einer Löschleitung und unter Atemschutz abgelöscht. Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, waren die lodernden Flammen im ganzen Bezirk sichtbar.

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Laut ersten Informationen der Berufsfeuerwehr wurde niemand ernsthaft verletzt.