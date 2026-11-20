Beunruhigende Szenen am Freitagnachmittag im 11. Wiener Bezirk! Gegen 16.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Kleingartenverein alarmiert. Ersten Informationen zufolge soll ein Haus abgebrannt worden sein.
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In dem rund 90-minütigen Einsatz wurde der Brand mit einer Löschleitung und unter Atemschutz abgelöscht. Wie in einem Leserreporter-Video zu sehen ist, waren die lodernden Flammen im ganzen Bezirk sichtbar.
Laut ersten Informationen der Berufsfeuerwehr wurde niemand ernsthaft verletzt.