Aufregung vor dem Parlament in der Wiener City! Ein Mann kletterte Freitagnachmittag auf einen Fahnenmast und soll versucht haben, eine Palästina-Flagge zu hissen. Die Polizei schritt ein – bei dem Mann wurden auch pyrotechnische Gegenstände festgestellt.
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Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Freitag vor dem Parlament in Wien. Ein Mann war auf einen Fahnenmast geklettert und soll dort versucht haben, eine Palästina-Flagge anzubringen.
Der Mann wurde noch vor Ort von der Polizei angehalten. Wie sich herausstellte, hatte er auch pyrotechnische Gegenstände bei sich.
Für den Mann hatte die Aktion rechtliche Konsequenzen: Er wurde wegen Ordnungsstörung sowie wegen des Besitzes pyrotechnischer Gegenstände angezeigt. Zudem sprachen die Beamten eine Wegweisung aus.
Ein Zusammenhang mit der Demonstration, die Stunden zuvor in der Wiener Innenstadt stattgefunden hatte, bestand laut den vorliegenden Informationen nicht.