i Ein Mann kletterte auf einen Fahnenmast und soll versucht haben, eine Palästina-Flagge zu hissen. Getty Images/iStockphoto Wirbel in Wiener City Mann will Palästina-Fahne vor Parlament hissen Vor dem Wiener Parlament kam es auch nach einer Demo zu einem Einsatz der Polizei. Ein Mann versuchte, eine Palästina-Fahne zu hissen. Von Community Heute 20.11.2026, 20:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung vor dem Parlament in der Wiener City! Ein Mann kletterte Freitagnachmittag auf einen Fahnenmast und soll versucht haben, eine Palästina-Flagge zu hissen. Die Polizei schritt ein – bei dem Mann wurden auch pyrotechnische Gegenstände festgestellt.

Mann will auf Fahnenmast klettern

Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Freitag vor dem Parlament in Wien. Ein Mann war auf einen Fahnenmast geklettert und soll dort versucht haben, eine Palästina-Flagge anzubringen.

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Der Mann wurde noch vor Ort von der Polizei angehalten. Wie sich herausstellte, hatte er auch pyrotechnische Gegenstände bei sich.

Polizei spricht Wegweisung aus

Für den Mann hatte die Aktion rechtliche Konsequenzen: Er wurde wegen Ordnungsstörung sowie wegen des Besitzes pyrotechnischer Gegenstände angezeigt. Zudem sprachen die Beamten eine Wegweisung aus.

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Ein Zusammenhang mit der Demonstration, die Stunden zuvor in der Wiener Innenstadt stattgefunden hatte, bestand laut den vorliegenden Informationen nicht.