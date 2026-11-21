i Damit ihre beiden Männer für ausgedehnte Gaming-Sessions bestens gerüstet sind, hat sich diese kreative Mama eine ganz besondere Überraschung überlegt. Leserreporter Klare Regeln Diese Mama hat's drauf! GTA-Vertrag für Mann und Sohn In Niederösterreich bereitete sich eine Familie auf die Veröffentlichung von GTA VI vor. Eine Mama stellte hierfür klare Regeln auf. Von Community Heute 21.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Mama weiß, wie sie ihre Männer glücklich macht! "Heute"-Leserin Aneta hat sich zum Start von GTA 6 etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Für ihren Mann und ihren Sohn bastelte sie liebevoll gefüllte Snackkörbe – inklusive eines ziemlich lustigen Vertrags mit klaren Zocker-Regeln.

Snacks, Schleife und ein Vertrag für Mann und Sohn

Damit ihre beiden Männer für ausgedehnte Gaming-Sessions bestens gerüstet sind, hat sich die kreative Mama eine ganz besondere Überraschung überlegt.

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Zwischen rosa Schleifen warten Coca-Cola, Süßigkeiten, Knabbereien und Studentenfutter auf ihren Einsatz beim Zocken. Doch das eigentliche Highlight steckt hinter den Leckereien: ein selbst gestalteter "GTA-VI-Vertrag" im typischen Look des Videospiels – mit Palmen, Sonnenuntergang und jeder Menge Humor.

"Nur noch eine Mission" zählt nicht!

Darin erlaubt Aneta ihrem Sohn ab dem 19. November 2026, GTA 6 zu spielen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So sollen Verpflichtungen wie arbeiten gehen nicht zu kurz kommen.

Besonders witzig sind die Regeln für den Gaming-Alltag. Während Missionen, Überfällen und Online-Spielen soll die Mama nicht wegen jeder Kleinigkeit gestört werden müssen. Umgekehrt zeigt sie Verständnis, wenn ihr Sohn gerade mitten in einer spannenden Mission steckt.

Für ihren Mann und ihren Sohn bastelte sie liebevoll gefüllte Snackkörbe – inklusive eines ziemlich lustigen Vertrags mit klaren Zocker-Regeln. Leserreporter

Kein "das ist doch nur ein Spiel"

Allerdings hat der Vertrag auch seine Grenzen: Wer eine Mission vermasselt, stirbt oder verhaftet wird, darf zwar schimpfen – Ausreden wie "Das ist doch nur ein Spiel!", "Geh wieder arbeiten!" oder "Hast du nicht langsam genug gespielt?" sind im Vertrag bereits humorvoll vorweggenommen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kaffee, Essen, Gespräche und Bitten sind ausdrücklich erlaubt. Nur die berüchtigte Ausrede "Warte, ich bin gleich fertig!" dürfte künftig nicht mehr so leicht durchgehen.

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Und falls doch einmal eine Mission länger dauert, gibt es eine klare Regel: Mama verspricht, nicht alle fünf Minuten zu fragen, wann endlich Schluss ist. Mit ihrer originellen Überraschung beweist Aneta jedenfalls jede Menge Humor und Kreativität. Und eines ist sicher: An Snacks dürfte es ihren beiden Männern bei der nächsten Gaming-Runde nicht fehlen!