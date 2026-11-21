Schwerer Verkehrsunfall in der Wiener Innenstadt! In der Nacht auf Samstag kam es gegen 0.22 Uhr auf dem Ring zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 43-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Nur kurz zuvor kam es zu einem tödlichen Unfall in der Wiener Donaustadt:
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 20-jähriger Autofahrer vom Burgring kommend in Richtung Dr.-Karl-Renner-Ring unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Bellariastraße kam es plötzlich zu einer gefährlichen Situation: Ein 43-jähriger Fußgänger wollte die Ringfahrbahn von links kommend überqueren.
Ein 23-jähriger Autofahrer, der unmittelbar vor dem 20-Jährigen unterwegs war, bemerkte den Mann und riss sein Fahrzeug abrupt auf den linken Fahrstreifen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Doch für den nachfolgenden Lenker kam jede Reaktion zu spät. Der 20-Jährige konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger.
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Der Mann erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die alarmierte Berufsrettung Wien versorgte den 43-Jährigen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus eingeliefert.
Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien nahm den Unfall auf. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt.