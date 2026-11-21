i Die Frau erklomm einen Fahnenmast vor dem Parlament, um eine Palästina-Fahne zu hissen. Leserreporter Polizei-Einsatz Frau hisst Palästina-Fahne auf Mast vor Parlament Aufregung vor dem Wiener Parlament! Eine 31-Jährige kletterte auf einen Fahnenmast, befestigte eine Palästina-Fahne und zündete Pyrotechnik. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Freitagabend (20. November) vor dem Wiener Parlament! Eine 31-jährige Frau kletterte auf einen Fahnenmast und befestigte dort eine mitgebrachte Palästina-Fahne. Doch damit nicht genug: Die Österreicherin zündete in luftiger Höhe auch noch einen pyrotechnischen Gegenstand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr im Bereich des Parlaments in der Wiener Innenstadt. Die Polizei wurde alarmiert und rückte zum Einsatzort aus.

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Bildstrecke: Frau hisst Palästina-Fahne auf Mast vor Parlament i ?

Polizei fordert Frau zum Herunterklettern auf

Als die Beamten eintrafen, befand sich die 31-Jährige auf dem Fahnenmast. Die Polizisten forderten sie mehrmals dazu auf, selbstständig wieder herunterzuklettern.

Schließlich kam die Frau der Aufforderung nach und verließ den Mast. Weitere Maßnahmen, um sie herunterzuholen, waren laut Polizeibericht nicht erforderlich.

Weitere Pyrotechnik sichergestellt

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau noch weitere pyrotechnische Gegenstände bei sich hatte. Diese wurden von den Einsatzkräften vorläufig sichergestellt.

Für die Aktion muss die 31-Jährige nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, wurden Anzeigen wegen Ordnungsstörung und Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes erstattet.

Zu den Beweggründen der Frau machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Gegenüber "Heute" erklärt die 31-Jährige jedoch, dass sie damit auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung und die aus ihrer Sicht schweren Menschenrechtsverletzungen durch Israel aufmerksam machen habe machen wollen.

Und: Zugleich erhebt die Aktivistin schwere Vorwürfe gegen die österreichische Bundesregierung. Diese trage ihrer Ansicht nach eine Mitverantwortung für die Situation im Gazastreifen.