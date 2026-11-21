i ? Weihnachtszauber Wiener Feuerwehr überrascht jetzt mit neuer Tradition Bei der Feuerwehr in Wien-Simmering wird es jetzt richtig weihnachtlich! Die Feuerwache wurde festlich geschmückt - ganz zur Freude der Simmeringer. Von Maxim Zdziarski 21.11.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit hält langsam Einzug in Wien! Während in der ganzen Stadt bereits die ersten festlichen Dekorationen für Stimmung sorgen, gibt es heuer auch bei der Feuerwehr in Simmering eine Premiere zu bestaunen.

Zum ersten Mal wurde die Feuerwache in der Florian-Hedorfer-Straße 6 weihnachtlich dekoriert. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail verwandelten die Verantwortlichen die Wache in einen festlichen Blickfang.

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Feuerwehrwache mit neuer Weihnachtstradition

Normalerweise dreht sich bei der Feuerwehr alles um Einsätze, Blaulicht und schnelle Hilfe. Doch in der Vorweihnachtszeit zeigt sich die Feuerwache Simmering nun von einer ganz anderen Seite.

Die festliche Dekoration soll nicht nur für Weihnachtsstimmung sorgen, sondern könnte auch den Beginn einer neuen Tradition markieren.

Gerade in der oft hektischen Adventzeit sind es solche kleinen Aktionen, die für Freude sorgen und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Festlicher Hingucker in Simmering

Mit der erstmaligen Weihnachtsdekoration setzt die Feuerwache jedenfalls ein besonderes Zeichen. Statt ausschließlich im Einsatz für die Wiener Bevölkerung zu stehen, sorgt sie nun auch abseits des Feuerwehralltags für einen schönen Anblick.

Ob die weihnachtliche Gestaltung künftig jedes Jahr wiederkehrt, bleibt abzuwarten. Die Premiere ist jedenfalls gelungen – und bringt schon vor dem ersten Advent ein Stück Weihnachtszauber nach Simmering.