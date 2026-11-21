i Zahlreiche Weihnachtsmärkte in Österreich bieten kostenlose Angebote für Kinder. Helmut Graf Von Wien bis Salzburg Adventmärkte: Hier gibt es Gratis-Angebote für Kinder Ob Karussell, Märchenwelt oder Weihnachtszug: Diese kostenlosen Kinderangebote machen den Advent zum Erlebnis. Von Heute Life 21.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Advent steht vor der Tür – und für Familien kann ein Besuch am Weihnachtsmarkt schnell ins Geld gehen. Doch es geht auch anders! In ganz Österreich laden zahlreiche Christkindlmärkte und Adventdörfer bei freiem Eintritt zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Dazu gibt es vielerorts kostenlose Kinderangebote, besondere Aktionen und jede Menge Unterhaltung für die Kleinen.

Besonders erfreulich: Nicht immer müssen Eltern für das Kinderprogramm tief in die Tasche greifen. Wir zeigen, wo sich ein Familienausflug in der Vorweihnachtszeit besonders lohnt.

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Gratis aufs Eis in Schönbrunn

Der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn lockt heuer mit einer besonderen Attraktion: Kinder bis 14 Jahre können die künstliche Eislauffläche von 10 bis 14 Uhr gratis nutzen. Auch Helme, Eislaufhilfen und Rutschkufen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer danach noch eine Runde drehen möchte, sollte sich allerdings vorab über die geltenden Tarife informieren.

Die angesagtesten Weihnachtsmärkte der Welt im Jahr 2026 i ?

Weihnachtskino am Spittelberg

Ein schönes Angebot wartet auch am Weihnachtsmarkt am Spittelberg. Im Filmhaus Spittelberg gibt es an ausgewählten Freitagen und Samstagen ein Adventkino. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen die Vorstellungen gratis besuchen, Erwachsene zahlen neun Euro.

Gezeigt werden unter anderem "Kikis kleiner Lieferservice", "Ronja Räubertochter" und "Ein Weihnachtsfest für Teddy". Die Vorstellungen beginnen freitags um 15.30 Uhr und samstags um 14 Uhr. Insgesamt sind zehn Termine zwischen 20. November und 19. Dezember geplant. Eine Reservierung wird empfohlen.

Gratis-Weihnachtspost aus der Remise

Auch bei den Wiener Linien wird es weihnachtlich: Von 4. bis 20. Dezember öffnet der Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 21 Uhr.

Dort können Kinder und Erwachsene im Weihnachtspostamt kostenlos Weihnachtsgrüße verschicken. Die Wiener Linien stellen dafür eigene Postkarten und Briefmarken zur Verfügung. Dazu gibt es eine kostenlose Kinder-Rätselrallye, Märchenstunden und eine Öffi-Denkwerkstatt, die am 12. und 19. Dezember ebenfalls gratis besucht werden kann.

Niederösterreich: Kleine Kinder kommen gratis hinein

Auch außerhalb Wiens gibt es interessante Angebote. Bei Kittenbergers Adventzauber im Garten in Schiltern bei Langenlois zahlen Kinder bis einschließlich drei Jahre keinen Eintritt.

Für Kinder zwischen vier und 14 Jahren kostet das Ticket sechs Euro, Erwachsene zahlen 14,50 Euro. Der Adventzauber ist von 2. November 2026 bis 6. Jänner 2027 täglich von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner bleibt die Anlage geschlossen.

Salzburg: Gratis-Fahrt mit dem Weihnachtszug

Beim Hellbrunner Adventzauber wartet ein besonderes Highlight auf die jüngsten Besucher. Am Eröffnungswochenende am 21. und 22. November ist die Fahrt mit dem Kinder-Weihnachtszug kostenlos.

Die Kinderweihnachtswelt bietet darüber hinaus ein Weihnachtspostamt, eine Märchen-Schnitzeljagd mit zehn Stationen, einen Streichelzoo und ein Pfadfinderlager, in dem Würstel und Stockbrot am Lagerfeuer gegrillt werden können.

Der Weihnachtszug und der Streichelzoo sind während der Adventsaison zu den Öffnungszeiten der Kinderweihnachtswelt zugänglich. Diese läuft von 20. November bis 24. Dezember.

Wolfgangseer Advent: Kinder fahren gratis mit Schiff und Bahn

Ein besonders attraktives Familienangebot gibt es am Wolfgangsee. An jedem Adventsonntag fahren Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit der WolfgangseeSchifffahrt.

Das gilt auch für die SchafbergBahn: Kleine Fahrgäste bis 14 Jahre können an den Adventsonntagen gratis mitfahren. Damit lassen sich die drei stimmungsvollen Adventorte St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang besonders schön entdecken.

Die Adventmärkte selbst sind ebenfalls ohne Eintritt zugänglich. Die Schiffe verkehren in der Adventsaison von 20. November bis 20. Dezember 2026 jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember.