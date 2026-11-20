i Dem Naturwunder Zlatni Rat auf der Insel Brač setzen Tourismus und Nautik im mehr zu. iStock/Berk Ucak Alarmstufe "fünf vor zwölf" Kroatiens berühmtester Strand bald ganz verschwunden Das berühmte Zlatni Rat auf Brač kämpft mit Erosion. Tourismus und fehlende Kontrollen setzen dem Naturwunder stark zu. Von Heute Life 20.11.2026, 21:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Zlatni Rat, auch als Goldenes Horn bekannt, ist weit mehr als ein Strand: Es gilt als das bekannteste Postkartenmotiv der kroatischen Adria und ist ein einzigartiges Naturwunder. Doch aktuelle Bilder von der Insel Brač lösen bei Einheimischen Besorgnis aus. Das Meer rückt immer näher an den jahrhundertealten Kiefernwald heran, Bäume am Westufer stürzen bereits um, und der charakteristische helle Kies verschwindet an mehreren Stellen.

Auf der Online-Plattform "Otok Brač bez cenzure" schlagen die Bewohner der Insel Alarm. Es sei "fünf vor zwölf" für das Naturjuwel. Die zentrale Frage, die im Raum steht: Können Schutz und Erhalt des einzigartigen Ökosystems dem wachsenden Druck durch Tourismus und Nautik noch standhalten?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie kristijan-antic.blog berichtet, warnen Experten und Einwohner davor, das natürliche Spiel der Gezeiten mit dem aktuellen dauerhaften Kiesverlust zu verwechseln. Für die beschleunigte Erosion werden vor allem drei menschengemachte Faktoren verantwortlich gemacht: Zerstörung der Seegraswiesen durch Anker, Sog und Wellenschlag durch Schiffe sowie veränderte Meeresströmungen durch Küstenbauprojekte.

Mangelnde Kontrollen trotz klarer Gesetze

Besonders im Sommer wächst der Druck durch Boote und Yachten. Obwohl das kroatische Recht Ankern in weniger als 150 Metern Entfernung zu Naturstränden verbietet, wird diese Vorschrift am Zlatni Rat regelmäßig missachtet. Verschiedene Organisationen, darunter der Umweltverband Sunce und die Gemeinde Bol, haben bereits Kampagnen gestartet, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dennoch bleibt die Situation vor Ort angespannt.

Die Forderungen der Inselbewohner sind klar: ein sofortiges und striktes Ankerverbot, ökologische Bojenfelder zum Schutz des Seegrases, Sicherung des Waldrandes sowie nachhaltiges Management des Naturdenkmals. Ziel ist, kurzfristigen Tourismusprofiten nicht länger Vorrang vor dem Naturschutz einzuräumen.

Wissenschaftliche Studien und neue Hoffnung

Um den Erosionsprozess genau zu verstehen, wurde im März 2026 eine umfassende Studie vorgestellt. Für über 375.000 Euro werden über ein Jahr hinweg Strand, Posidonia-Felder und Unterwassergefahren systematisch untersucht. Ziel ist es, die lokale Sedimentdynamik zu erfassen und zukünftige Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Das Gebiet steht bereits seit 1965 unter Naturschutz und ist Teil des Natura-2000-Netzwerks.

Ob das Goldene Horn auch den Herausforderungen durch Massentourismus und fehlende Kontrollen standhält, bleibt abzuwarten. Die rasche Umsetzung von Verboten und strengeren Kontrollen ist nun entscheidend für den Erhalt dieses Naturwunders.