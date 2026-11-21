i Ein Strafzettel über 1.505 Euro sorgt für Ärger bei Kroatien-Urlaubern. iStock/mychadre77 1,5 Jahre nach Urlaub Touri-Abzocke? Wut über 1.505 Euro Strafe in Dubrovnik Ein Strafzettel über 1.505 Euro nach einem Dubrovnik-Urlaub sorgt für heftige Diskussionen. Jetzt zieht ein gebürtiger Dubrovniker eine klare Grenze. Von Heute Life 21.11.2026, 09:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Urlaub in Dubrovnik kann teuer werden. Das musste ein Kroatien-Reisender erfahren, der nach einem Aufenthalt in der dalmatinischen Küstenstadt einen Strafzettel über stolze 1.505 Euro erhielt. Besonders brisant: Der Bescheid soll erst rund eineinhalb Jahre nach dem Urlaub eingetroffen sein.

Der Fall sorgt in sozialen Netzwerken für heftige Reaktionen. In einer großen Facebook-Gruppe für Kroatien-Reisende kochen die Emotionen hoch, berichtet "kristijan-antic.blog". Von übertriebener Strafe bis hin zu gezielter Touristen-Abzocke reichen die Vorwürfe.

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Doch nicht alle wollen diese Kritik unkommentiert stehen lassen. Ein gebürtiger Dubrovniker, der seit mehr als 20 Jahren im Tourismus tätig ist, meldete sich nun zu Wort.

Mietwagen kann richtig teuer werden

Hintergrund des Streits ist eine Sonderverkehrszone rund um die historische Altstadt von Dubrovnik. Diese wurde am 2. Juni 2025 eingeführt. Ziel ist es, den Verkehr aus dem besonders sensiblen Altstadtbereich herauszuhalten.

Problematisch ist allerdings die Höhe der möglichen Strafen. Laut dem ursprünglichen Bericht beträgt die Basisstrafe für Privatpersonen 260 Euro. Bei juristischen Personen und damit Mietwagenfahrern sind es hingegen 1.320 Euro, da das Bußgeld an die Autovermietung (juristische Person) geht. Hinzu kommen dann oft noch Bearbeitungs- und Zusatzgebühren, wodurch sich das Bußgeld schnell auf über 1.600 Euro summieren kann.

Im konkreten Fall ist allerdings nicht unabhängig geklärt, wie sich die Summe von 1.505 Euro genau zusammensetzt, ob tatsächlich ein Mietwagen verwendet wurde und wann der Bescheid ausgestellt worden ist. Fest steht: Die Fragen nach Transparenz, Verhältnismäßigkeit und nachvollziehbaren Gebühren sind berechtigt.

"Kritik ist okay, Beleidigungen nicht"

Genau hier setzt der Dubrovniker in seinem Facebook-Beitrag an. Er zeigt durchaus Verständnis für den Ärger der betroffenen Urlauber. Auch er würde die Höhe der Forderung und die lange Zustellzeit hinterfragen.

Was ihn stört, ist allerdings der Ton in manchen Kommentaren. Dort wurden Kroaten pauschal als Kriminelle bezeichnet und dem gesamten Land wurde unterstellt, Touristen systematisch abzuzocken. Einige Nutzer kündigten sogar an, Kroatien künftig nicht mehr zu besuchen.

Für den Einheimischen geht das zu weit. "Es besteht ein großer Unterschied zwischen Frustration über eine Strafe und der Beleidigung eines ganzen Landes uns seiner Einwohner."

Schilder, Ampeln und klare Regeln

Auch den Vorwurf, dass die Zufahrtsbeschränkungen nicht ausreichend gekennzeichnet seien, lässt der Dubrovniker nicht gelten. Nach seinen Angaben gibt es an den Zufahrten große Verkehrsschilder in englischer Sprache, elektronische Anzeigetafeln und Ampeln. Zudem befinde sich ein öffentliches Parkhaus in der Nähe.

Sein Argument: Verkehrsberuhigte Zonen seien in vielen europäischen Städten längst üblich. Wer mit dem Auto unterwegs sei, müsse sich auch im Urlaub über die örtlichen Verkehrsregeln informieren. Auch das Argument, man habe schließlich viel Geld im Urlaubsland ausgegeben, lässt er nicht gelten. "Wir schätzen jeden Besucher, aber die Tatsache, dass man irgendwo Geld ausgibt, entbindet einen nicht von der Einhaltung der örtlichen Bestimmungen."

So vermeiden Urlauber teure Überraschungen

Wer Dubrovnik mit dem Auto besucht, sollte besonders aufmerksam sein. Einige einfache Maßnahmen können vor unangenehmen Überraschungen schützen:

Darauf sollten Urlauber achten: Altstadt meiden: Das Auto besser außerhalb der beschränkten Zone abstellen und öffentliche Parkmöglichkeiten nutzen.

Schilder beachten: Elektronische Anzeigetafeln und Ampeln haben Vorrang vor den Empfehlungen des Navigationsgeräts.

Mietvertrag prüfen: Vor der Buchung sollten Urlauber nachsehen, welche Bearbeitungsgebühren bei Verkehrsverstößen anfallen.

Bescheide kontrollieren: Bei hohen Forderungen sollten Betroffene die genaue Aufschlüsselung, Zustellung und rechtliche Grundlage prüfen lassen.

Harte Kritik ja, pauschale Kroatien-Hetze nein

Die Diskussion zeigt, wie schnell aus einem konkreten Ärgernis ein grundsätzliches Urteil über ein ganzes Urlaubsland werden kann. Ein Bußgeldsystem, bei dem Urlauber möglicherweise erst Monate später mit vierstelligen Forderungen konfrontiert werden, muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Doch genauso wenig ist es fair, deshalb ein ganzes Land und seine Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen.