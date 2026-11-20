i Die Golborne Road in London landet auf Platz zwei des Rankings. APA-Images / Eyevine / Evening Standard Überraschende Top 10 Das sind die coolsten Straßen der Welt Von Bangkok bis Leipzig: Das neue "Time Out"-Ranking der coolsten Straßen der Welt überrascht. Eine deutsche Adresse schafft es in die Top 10. Von Heute Life 20.11.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer glaubt, die angesagtesten Straßen der Welt liegen ausschließlich in Metropolen wie London, New York oder Paris, wird jetzt überrascht: Das britische Magazin "Time Out" hat die coolsten Straßen der Welt für 2026 gekürt. Mitten unter den internationalen Hotspots findet sich auch eine deutsche Adresse – und die hat es ordentlich in sich.

Die Karl-Heine-Straße im Leipziger Stadtteil Plagwitz landet auf dem zehnten Platz des internationalen Rankings. Damit lässt sie zahlreiche bekannte Straßen rund um den Globus hinter sich. Insgesamt wurden 28 Straßen ausgezeichnet. An die Spitze schaffte es die Song Wat Road in Bangkok.

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Vom Industrieviertel zum angesagten Szene-Hotspot

Was macht eine Straße eigentlich cool? Für "Time Out" zählen nicht nur hippe Lokale und schicke Geschäfte. Auch Gastronomie, Nachtleben, Einkaufsmöglichkeiten, das Gemeinschaftsleben und besondere lokale Betriebe fließen in die Bewertung ein.

Die Karl-Heine-Straße erfüllt offenbar gleich mehrere dieser Kriterien. Wo früher Industrie und Fabriken das Bild prägten, hat sich in den vergangenen Jahren ein kreatives Zentrum entwickelt. Auf rund zwei Kilometern reihen sich Cafés, Restaurants, Cocktailbars und kleine Geschäfte aneinander.

Ein besonderes Aushängeschild ist das Westwerk. Die ehemalige Metallgießerei wurde zu einem kreativen Treffpunkt umgebaut. Heute befinden sich dort Galerien, Cafés und Restaurants. Wer lieber die Natur genießen möchte, kann einen Abstecher zum Karl-Heine-Kanal machen. Dort lässt sich Leipzig sogar vom Wasser aus erkunden – etwa mit einem gemieteten Kajak.

Bangkok schlägt London

Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht heuer die Song Wat Road in Bangkok. Die historische Handelsstraße am Fluss Chao Phraya hat sich zu einem angesagten Treffpunkt mit kleinen Cafés, Designgeschäften, Galerien und Restaurants entwickelt. Besonders reizvoll ist das Nebeneinander von traditionellen Familienbetrieben und jungen kreativen Unternehmen.

Auf Platz zwei landet die Golborne Road in London. Sie begeistert mit einem bunten Mix aus portugiesischen, marokkanischen und orientalischen Lokalen, Vintage-Geschäften und angesagten Bars.

Den dritten Rang belegt die Fernández de Enciso in Buenos Aires. Die von Bäumen gesäumte Fußgängerstraße lockt mit Restaurants, Cafés und einem lebendigen Nachbarschaftsleben.

Die Top 10 der coolsten Straßen 2026: Song Wat Road – Bangkok, Thailand

Golborne Road – London, England

Fernández de Enciso – Buenos Aires, Argentinien

Vaasankatu – Helsinki, Finnland

Neil Road – Singapur

Boulevard Saint-Laurent – Montréal, Kanada

Upper Lascar Row – Hongkong

Rua do Forno do Tijolo – Lissabon, Portugal

Beach Street – George Town, Malaysia

Karl-Heine-Straße – Leipzig, Deutschland

Das Ranking zeigt: Es braucht nicht immer weltberühmte Sehenswürdigkeiten oder spektakuläre Wahrzeichen, um eine Stadt unvergesslich zu machen. Manchmal reicht eine einzige Straße, in der das Leben pulsiert.