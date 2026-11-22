i Tankstelle mit Zapfsäulen pixabay.com Welcher Antrieb passt zu dir Verbrenner, Hybrid, oder Elektro? Mache den Selbsttest Diesel, Benziner, Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Elektro? Beantworte einige Fragen und finde heraus, welche Technologie zu deinem Fahrprofil passt. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Auswahl beim Autokauf wird immer größer. Neben klassischen Benzinern und Dieselfahrzeugen stehen mittlerweile Vollhybride, Plug-in-Hybride und reine Elektroautos zur Wahl. Doch welche Technologie ist für wen die richtige?

Acht Fragen zeigen deinen Autotyp

Entscheidend ist vor allem das persönliche Fahrverhalten. Wie viele Kilometer legst du jährlich zurück? Bist du hauptsächlich in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs? Und kannst du dein Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz aufladen?

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Genau hier setzt der "Heute"-Autotest an. In einfachen Fragen werden Fahrgewohnheiten, Lademöglichkeiten, Budget und persönliche Vorlieben abgefragt.

Ob sparsamer Diesel für Vielfahrer, Vollhybrid für den Stadtverkehr oder Elektroauto für den täglichen Arbeitsweg: Der Test bietet eine erste Orientierung für den nächsten Autokauf. Eine individuelle Kostenberechnung ersetzt er allerdings nicht.