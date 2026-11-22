i Die Polizei konnte den jungen Raser ausfindig machen. (Archiv) LPD Wien Wilde Verfolgungsjagd Raser (19) flüchtet vor Polizei – Auto ist jetzt futsch Wilde Szenen auf der Wiener A22! Ein 19-Jähriger raste vor der Polizei davon, geriet in den Gegenverkehr und flüchtete schließlich zu Fuß. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Verkehrskontrolle in der Wiener Donaustadt endete am Samstagabend in einer wilden Verfolgungsjagd. Gegen 20.40 Uhr fiel Beamten der Landesverkehrsabteilung auf der A22 im Bereich des Kaisermühlentunnels ein Pkw auf, der deutlich zu schnell unterwegs war.

Die Polizisten wollten den Lenker anhalten und machten mit sichtbaren und hörbaren Signalen auf sich aufmerksam. Doch statt stehen zu bleiben, drückte der Autofahrer aufs Gas und raste davon.

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Raser gerät in Gegenverkehr

Auf seiner Flucht beging der Lenker laut Polizei gleich mehrere Verkehrsübertretungen. Besonders gefährlich wurde es im Bereich der Schüttaustraße: Dort steuerte er seinen Wagen kurzzeitig in den Gegenverkehr und gefährdete damit andere Verkehrsteilnehmer.

Erst als der Verkehr ein Weiterfahren unmöglich machte, kam das Auto zum Stillstand. Doch der Fahrer dachte offenbar nicht ans Aufgeben: Er sprang aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, konnten den Mann allerdings nicht mehr erwischen.

Drei junge Männer im Fluchtauto

Im zurückgelassenen Pkw saßen noch drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Gegenüber den Polizisten behaupteten sie, den geflüchteten Fahrer nicht zu kennen. Allerdings fanden die Ermittler im Fahrzeug mehrere Dokumente, die Hinweise auf die Identität des Lenkers lieferten.

Ohne Führerschein unterwegs

Noch in der Nacht tauchte der Gesuchte schließlich freiwillig in der Polizeiinspektion Herman-Bahr-Straße auf und stellte sich. Bei dem Lenker handelt es sich um einen 19-jährigen kosovarischen Staatsbürger. Wie sich herausstellte, besitzt der junge Mann keine gültige Lenkberechtigung. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Sein Fahrzeug wurde von der Polizei vorläufig beschlagnahmt.