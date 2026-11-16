i Auf der Tauernautobahn bei Golling stoppte die Polizei den jungen Raser. iStock Mit Probeschein auf der A10 Raser (18) mit 172 km/h – jetzt ist sogar sein Auto weg Mit ordentlich Tempo war ein 18-Jähriger auf der Tauernautobahn unterwegs. Doch dann wurde er von der Polizei gestoppt – mit mehreren Konsequenzen. Von Österreich Heute 16.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 18-Jährigen aus dem Pongau endete eine Fahrt auf der A10 Tauernautobahn am Sonntagnachmittag (15. November) mit einem bösen Erwachen.

Der junge Lenker war im Bereich Golling (Salzburg) mit satten 172 km/h unterwegs – erlaubt waren dort allerdings nur 100 km/h. Damit überschritt der Probeführerscheinbesitzer das Tempolimit um ganze 72 km/h.

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Polizei nimmt Führerschein ab

Die Polizei stoppte den jungen Pongauer und zog sofort Konsequenzen. Dem 18-Jährigen wurde sein Probeführerschein vorläufig abgenommen. Auch die Weiterfahrt war für ihn damit beendet.

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Auch das Auto ist weg

Doch beim Führerschein blieb es nicht: Die Beamten beschlagnahmten auch den Pkw vorläufig. Der 18-Jährige musste seine Fahrt somit ohne Auto und ohne Führerschein beenden. Zusätzlich wird der junge Lenker angezeigt.