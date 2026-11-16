Raser (18) mit 172 km/h – jetzt ist sogar sein Auto weg

Für einen 18-Jährigen aus dem Pongau endete eine Fahrt auf der A10 Tauernautobahn am Sonntagnachmittag (15. November) mit einem bösen Erwachen.
Der junge Lenker war im Bereich Golling (Salzburg) mit satten 172 km/h unterwegs – erlaubt waren dort allerdings nur 100 km/h. Damit überschritt der Probeführerscheinbesitzer das Tempolimit um ganze 72 km/h.
Die Polizei stoppte den jungen Pongauer und zog sofort Konsequenzen. Dem 18-Jährigen wurde sein Probeführerschein vorläufig abgenommen. Auch die Weiterfahrt war für ihn damit beendet.
Doch beim Führerschein blieb es nicht: Die Beamten beschlagnahmten auch den Pkw vorläufig. Der 18-Jährige musste seine Fahrt somit ohne Auto und ohne Führerschein beenden. Zusätzlich wird der junge Lenker angezeigt.