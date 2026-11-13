i Stefan W. ist bald wieder daheim. Montage iStock/ Caritas Tagelange Vermisstensuche Statt Zell am See fuhr Lebenshilfe-Klient nach Ungarn Tagelang wurde Stefan W. (38) aus Salzburg vermisst. Statt in Zell am See tauchte er Hunderte Kilometer entfernt in Ungarn auf. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 06:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Erleichterung nach tagelanger Suche! Der seit Montag vermisste Stefan W. aus dem Salzburger Pinzgau ist wieder aufgetaucht. Der 38-Jährige wurde am Mittwochabend wohlbehalten in Ungarn gefunden. Offenbar war er mit öffentlichen Verkehrsmitteln Hunderte Kilometer weit gefahren.

Dabei hätte der Salzburger am Montag (9. November) eigentlich nur zu seiner Arbeitsstelle in der Lebenshilfe-Werkstätte in Zell am See fahren sollen. Doch dort kam er nie an. Stattdessen führte ihn seine Reise offenbar weit über sein ursprüngliches Ziel hinaus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Letzte Spur führte nach Salzburg

Stefan lebt im Caritas-Dorf St. Anton in Bruck an der Großglocknerstraße und ist regelmäßig mit Bus und Zug unterwegs. Nachdem er am Montag nicht an seinem Arbeitsplatz angekommen war, startete eine groß angelegte Suche.

Zeugen hatten den 38-Jährigen zuletzt am Montag kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen. Danach verlor sich seine Spur.

Die Polizei hatte bereits vermutet, dass der Mann in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzen geblieben und über seine eigentliche Haltestelle hinausgefahren sein könnte. Diese Vermutung dürfte sich nun bestätigt haben.

Caritas holt Stefan aus Ungarn zurück

Am Donnerstag folgte schließlich die erlösende Nachricht: Stefan wurde bereits am Mittwochabend in Ungarn gefunden und ist wohlauf.

"Er wurde Mittwochabend in Ungarn gefunden. Er ist wohlbehalten und wir machen uns in Kürze auf den Weg, um ihn abzuholen und wieder in sein Zuhause im Dorf St. Anton zu bringen", teilte die Caritas mit.

Die Bilder des Tages i ?

Die Erleichterung ist groß. Denn der 38-Jährige lebt mit Down-Syndrom und Autismus, kann sich nicht durch gesprochene Sprache verständigen und weder lesen noch schreiben. Umso größer war die Sorge, als er plötzlich verschwunden war.

Große Erleichterung nach tagelanger Suche

Die Caritas bedankte sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung während der Suche. Weitere Einzelheiten zu seinem Aufenthalt in Ungarn werden aus Rücksicht auf seine Privatsphäre nicht bekannt gegeben.

Wie genau Stefan die weite Strecke von Salzburg bis nach Ungarn zurücklegte, ist noch unklar. Fest steht aber: Die tagelange Suche hat ein glückliches Ende genommen. Nun soll der Pinzgauer wieder nach Hause gebracht werden.