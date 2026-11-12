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Mit Ölbindemittel wurde der ausgelaufene Treibstoff von der Fahrbahn entfernt.
Mit Ölbindemittel wurde der ausgelaufene Treibstoff von der Fahrbahn entfernt.
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Feuerwehr musste helfen

Lkw verliert 50 Liter Diesel auf Bundesstraße

Auf der Katschberg Bundesstraße in Salzburg hatte ein Lkw einen technischen Defekt. Die Einsatzkräfte mussten rasch handeln.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 16:20
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Ein Lkw sorgte am Donnerstagmorgen auf der B99 Katschberg Bundesstraße in Mauterndorf (Salzburg) für einen Einsatz der Feuerwehr. Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf Höhe des Skizentrums alarmiert.

Bei einem Transport-Lkw war der Treibstofftank beschädigt worden. Aus dem rund 200 Liter fassenden Tank liefen etwa 50 Liter Diesel aus und verteilten sich auf der Fahrbahn.

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Feuerwehr dichtet Tank ab

Die Feuerwehr sicherte zunächst den Gefahrenbereich und machte sich daran, den beschädigten Tank abzudichten. So konnte verhindert werden, dass noch mehr Treibstoff austrat.

Anschließend rückte die Straßenmeisterei an. Mit Ölbindemittel wurde der ausgelaufene Diesel auf der Straße gebunden und entfernt.

Zehn Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt standen zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mauterndorf im Einsatz. Während der Reinigungsarbeiten regelten sie auch den Verkehr auf der Bundesstraße.

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Ausgelaufener Diesel kann nicht nur die Fahrbahn rutschig machen, sondern auch Böden und Gewässer belasten. Ob Treibstoff ins Erdreich gelangte, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

red, 12.11.2026, 16:20
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