i Besonders zwei Einsätze am Hochkönig sind dem Bergretter in Erinnerung geblieben. Bergrettung Mühlbach und Dienten Viele Berge bald tabu "Da hilft dir keiner mehr" – Bergretter schlägt Alarm Bergretter Richard Feichram warnt vor immer gefährlicheren Touren. Künftig könnten selbst Retter in manchen Fällen nicht mehr helfen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Berge werden gefährlicher, die Einsätze schwieriger und die Bergretter stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Richard Feichram von der Bergrettung am Hochkönig zeichnet in einem Interview ein alarmierendes Bild der Zukunft. Seine Warnung: Zahlreiche Gipfel und Routen könnten für Bergsteiger schon bald nicht mehr begehbar sein.

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Feichram erinnert in der ORF-Radio-Salzburg-Sendung "Mittagszeit" an zwei besonders schwierige Einsätze im November im Bereich des Birgkars am Hochkönig. Beide Rettungsaktionen seien "grenzwertig" gewesen. "Schwieriger darf es nicht mehr werden", stellt der Bergretter klar. Dunkelheit, Sturm, Schnee und das Abkommen vom Klettersteig hätten die Einsätze extrem erschwert.

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"Vorbereitung war da sicher null"

Mit der Vorbereitung der betroffenen Bergsteiger geht Feichram hart ins Gericht. Ein Tscheche sei "gar nicht" gut vorbereitet gewesen. Auch bei den deutschen Bergsteigern hat er massive Zweifel. Sonst wären sie zu dieser Uhrzeit gar nicht mehr aufgebrochen. "Vorbereitung war da sicher null", urteilt er.

Dabei sieht der erfahrene Bergretter nicht nur mangelnde Ausrüstung als Problem, sondern vor allem den zunehmenden Zeitdruck. Viele würden möglichst schnell auf den Berg und ebenso schnell wieder hinunter wollen.

Sein Appell: Lieber am Wochenende nur eine Tour machen statt drei, dafür aber richtig. Gute Ausrüstung sei bereits die halbe Miete. Dazu gehören knöchelhohe Bergschuhe und passende Kleidung.

Ganze Berge könnten unbegehbar werden

Besonders eindringlich warnt Feichram vor den Veränderungen im Gebirge. Steinschlag und instabile Hänge machen immer mehr Routen gefährlich. Teilweise könnten Wege nicht einmal mehr markiert werden.

"Bergsportler werden sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Es wird ganz, ganz viele Berge geben, die in Summe nicht mehr machbar sind. Das werden reine Winterberge sein", sagt Feichram.

Die Gefahr lauere dabei nicht nur oberhalb der Bergsteiger. Es könne auch passieren, dass ihnen der Boden unter den Füßen wegrutscht.

"Muss damit rechnen, dass mir keiner helfen kann"

Dazu kommt ein weiteres Problem: Die Bergrettung kann nicht garantieren, dass sie unter allen Umständen ausrückt. "Wenn ich mich da bewege, muss ich damit rechnen, dass mir keiner helfen kann, wenn's schirch wird", warnt Feichram.

Dass man einfach in die Berge gehe und sich darauf verlasse, im Notfall ohnehin gerettet zu werden, werde sich künftig nicht mehr ausgehen.

"Wir tun, was wir können. Wir gehen hier und dort über die Grenze", erklärt er. Doch irgendwann werde der Punkt kommen, an dem die Retter sagen müssten: "Na, der hat ein Pech gehabt, es ist kein Flugwetter, wir gehen da sicher nicht rauf." Seine düstere Prognose: "Das wird kommen."

Bergrettung stößt an ihre Grenzen

Auch die Zukunft der ehrenamtlichen Bergrettung bereitet Feichram Sorgen. Jeder in seiner Ortsstelle sei berufstätig und habe eine Familie. Gleichzeitig würden die Anforderungen immer größer. Ob sich die Bergrettung in dieser Form langfristig aufrechterhalten lasse, sei daher fraglich. Wohin die Entwicklung führt? "Wir wissen es selber nicht", räumt Feichram ein.

Dabei seien die Berge außerhalb der Hauptsaison noch immer ein Rückzugsort. Von Ostern bis zum Nationalfeiertag sei wegen der bewirtschafteten Hütten "der Bär los". Danach sei man vielerorts fast alleine unterwegs.

Feichram plädiert deshalb für mehr Zurückhaltung und weniger Hektik. Bergsteiger sollten sich bewusst Zeit nehmen und im Zweifel auch einmal einen Schritt zurück machen. Denn die wichtigste Entscheidung am Berg kann jene sein, rechtzeitig umzudrehen.