i Das Luxushotel wurde zur Millionenpleite. iStock Höher als angenommen Luxushotel pleite – Forderungen von 36 Mio. Euro offen Die Pleite eines Hotelprojekts mitten in Salzburg wird immer teurer. Jetzt steht fest, wie hoch die Forderungen tatsächlich sind. Von Österreich Heute 13.11.2026, 07:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus dem geplanten Luxushotel wurde eine Millionenpleite! Das Hotelprojekt "Am Goldeck" in der Salzburger Innenstadt sorgt für einen gewaltigen Schuldenberg. Wie am Donnerstag bei einer Prüfungstagsatzung am Salzburger Landesgericht bekannt wurde, haben insgesamt 22 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 36 Millionen Euro angemeldet.

Damit ist die Summe noch einmal deutlich höher als ursprünglich angenommen. Zunächst war von Verbindlichkeiten in Höhe von 31,6 Millionen Euro die Rede. Der Großteil der nun angemeldeten Forderungen wurde vom Gericht anerkannt, wie der ORF berichtet.

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Gläubiger dürften kaum Geld zurückbekommen

Für viele Gläubiger sind die Aussichten düster. Laut Kreditschutzverband KSV 1870 ist für jene, deren Forderungen nicht abgesichert sind, wenn überhaupt nur mit einer minimalen Rückzahlung zu rechnen.

Das Gebäude am Rathausbogen, direkt an der Salzburger Staatsbrücke, soll nun verkauft oder versteigert werden. Ein konkreter Investor ist bislang nicht in Sicht. Bereits am kommenden Dienstag ist eine Versteigerung geplant.

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Baustopp kurz vor der Fertigstellung

Dabei hatte das Projekt große Pläne: Drei denkmalgeschützte Altstadthäuser sollten aufwendig saniert werden. Vorgesehen waren ein Boutiquehotel mit 44 Betten sowie Büros, Wohnungen und Geschäfte.

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Doch aus dem Vorhaben wurde nichts. Im Herbst 2024 wurden die Bauarbeiten kurz vor der geplanten Fertigstellung eingestellt. Grund dafür waren offenbar offene Forderungen.

Auch die Suche nach neuen Geldgebern brachte keinen Erfolg. Der Projektmanager konnte in den vergangenen beiden Jahren keine Investoren finden. Nun soll die Versteigerung über die Zukunft des Gebäudes entscheiden