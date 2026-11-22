i Raser flüchtet vor Zivilstreife in Wien (Symbolfoto) Archiv Spektakuläre Verfolgung "Panikattacke" – dann rast Mann mit 118 km/h durch Wien Mit bis zu 118 km/h raste ein 19-Jähriger in einem BMW vor der Wiener Polizei davon. Dabei steuerte er sogar frontal auf ein anderes Auto zu. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ohne Führerschein, dafür mit Vollgas durch Wien! Ein 19-jähriger Kosovare lieferte sich am Samstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. In einem silbernen BMW mit ungarischen Kennzeichen raste der junge Mann über Sperrlinien, ignorierte rote Ampeln und brachte schließlich einen völlig unbeteiligten Autofahrer in Lebensgefahr – "Heute" berichtete.

Gegen 20.40 Uhr war der BMW-Lenker auf der A22 im Bereich des Kaisermühlentunnels unterwegs, als er einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung wegen überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Die Beamten wollten den Wagen anhalten, doch der 19-Jährige gab Gas und flüchtete.

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Mit 88 km/h durch 30er-Zone

Was folgte, war eine gefährliche Fahrt durch die Donaustadt. Trotz deutlicher Anhaltezeichen dachte der BMW-Lenker nicht daran, stehen zu bleiben. Stattdessen raste er mit Blaulicht im Rückspiegel davon.

Die Polizisten im Zivilfahrzeug konnten dabei in einer 30er-Zone eine Geschwindigkeit von 88 km/h messen. In der Spitze war der BMW sogar mit 118 km/h unterwegs. Der 19-Jährige missachtete rote Ampeln und überfuhr Sperrlinien. Besonders dramatisch wurde es schließlich im Bereich der Schüttaustraße.

Unbeteiligter musste Frontal-Crash verhindern

Dort lenkte der junge Mann seinen BMW in den Gegenverkehr und fuhr frontal auf ein entgegenkommendes Auto zu.

Nur durch eine blitzschnelle Reaktion konnte dessen Lenker einen folgenschweren Zusammenstoß verhindern. Der unbeteiligte Autofahrer musste sein Lenkrad herumreißen, um dem entgegenkommenden BMW auszuweichen.

Wenig später war die Flucht auf vier Rädern vorbei. Aufgrund der Verkehrslage musste der 19-Jährige seinen BMW anhalten. Doch statt sich der Polizei zu stellen, sprang er aus dem Wagen und rannte davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung zu Fuß auf, verloren den jungen Mann jedoch aus den Augen.

Drei Freunde kennen Lenker angeblich nicht

Zurück blieb der silberne BMW – samt drei jungen Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Gegenüber der Polizei behaupteten die Insassen, den geflüchteten Fahrer nicht zu kennen. Allerdings fanden die Beamten im Fahrzeug Dokumente, die Hinweise auf dessen Identität lieferten.

In den frühen Morgenstunden kam der 19-Jährige schließlich selbst zur Polizeiinspektion Herman-Bahr-Straße und stellte sich.

"Ich hatte eine Panikattacke"

Dort lieferte der junge Kosovare auch eine Erklärung für seine Flucht. Seinen Angaben zufolge habe er während der Anhaltung eine Panikattacke bekommen. Zudem gab er an, seinen Führerschein bereits zuvor abgegeben haben zu müssen. Aus Angst vor den Konsequenzen sei er deshalb vor der Polizei geflüchtet. Tatsächlich besitzt der 19-Jährige derzeit keine gültige Lenkberechtigung.

Seine gefährliche Fahrt hat nun massive Konsequenzen: Neben mehreren Verwaltungsanzeigen wurde der BMW-Lenker wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit auch strafrechtlich angezeigt. Der silberne BMW wurde von der Polizei beschlagnahmt.