i Feuerwehr-Einsatz in Wien (Archiv) Stadt Wien | Feuerwehr Großeinsatz in Wien Feuer-Drama! 52 Wiener in Wohnhaus eingeschlossen Dramatische Szenen in Wien-Favoriten! Ein Brand verwandelte das Stiegenhaus eines Wohnhauses in eine Rauchfalle. 52 Menschen mussten gerettet werden. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Angst und Schrecken am frühen Morgen in Wien-Favoriten! In einem achtgeschossigen Mehrparteienhaus brach gegen 5.30 Uhr ein Feuer aus. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich dichter Rauch im gesamten Stiegenhaus aus. Für die Bewohner gab es plötzlich keinen Weg mehr ins Freie.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Als die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Zahlreiche Menschen standen an den Fenstern und machten auf sich aufmerksam. Sie waren in ihren Wohnungen eingeschlossen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Menschen warten an Fenstern auf Rettung

Wegen der großen Zahl an Betroffenen forderte die Feuerwehr sofort zusätzliche Einsatzkräfte an. Während sich ein Atemschutztrupp mit einer Löschleitung ins verrauchte Stiegenhaus vorkämpfte, begann die Rettung der Bewohner.

Mit speziellen Fluchtfilterhauben brachten die Feuerwehrleute die Menschen durch das Stiegenhaus ins Freie. Gleichzeitig hielten Einsatzkräfte über eine Drehleiter Kontakt zu den eingeschlossenen Bewohnern und versuchten, sie zu beruhigen.

Für sechs Personen führte der Weg ins Freie schließlich durch ein Fenster im ersten Stock. Sie wurden mithilfe einer Leiter gerettet.

52 Menschen gerettet – niemand verletzt

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Anschließend wurde der dichte Rauch mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät aus dem Gebäude gedrückt. Insgesamt 52 Menschen wurden in Sicherheit gebracht und von der Sonder-Einsatz-Gruppe der Berufsrettung Wien betreut. Trotz der dramatischen Situation gab es keine Verletzten.

Stromanlage beschädigt – Ersatzquartiere möglich

Das Feuer hinterließ allerdings Schäden an der Elektroinstallation des Hauses. Feuerwehrleute kontrollierten das Gebäude gemeinsam mit Technikern der Energieversorger. Im Stiegenhaus mussten vorübergehend Akkuleuchten aufgestellt werden.

Auch die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien rückte an und nahm Kontakt mit der Hausverwaltung auf. Falls Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, sollen bei Bedarf Ersatzunterkünfte organisiert werden. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache wird untersucht.