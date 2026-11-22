i Polizeieinsatz in Wien-Meidling. Archivbild. ALEX HALADA / picturedesk.com Blutige Attacke in Wien Paar in Wien überfallen – Räuber erst 16 Jahre alt Brutaler Überfall mitten in der Nacht! Drei Männer sollen einen Wiener (22) vor den Augen seiner Freundin attackiert und ausgeraubt haben. Von Maxim Zdziarski 22.11.2026, 17:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für ein junges Paar in der Wiener Brigittenau! In der Nacht auf Samstag waren ein 22-Jähriger und seine Freundin gegen 2.15 Uhr im Bereich des Spittelauer Stegs in Richtung Treustraße unterwegs. Plötzlich wurden sie von drei unbekannten Männern angesprochen.

Das Trio forderte das Paar auf, stehen zu bleiben. Dann eskalierte die Situation: Einer der Männer soll dem 22-Jährigen unvermittelt mehrere Faustschläge versetzt und ihn dabei verletzt haben. Anschließend zwangen die Angreifer den jungen Mann laut Polizei, seine Geldbörse herauszugeben. Mit der Beute flüchtete das Trio in Richtung Wallensteinstraße.

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Polizei schnappt zwei Verdächtige

Die alarmierten Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein – mit Erfolg! Auf der Wallensteinstraße konnten Beamte zwei Männer anhalten, auf die die Täterbeschreibung passte. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Afghanen und einen 19-Jährigen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.

Bankomatkarte stammt aus anderem Raub

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Der Jugendliche hatte eine Bankomatkarte bei sich, die offenbar aus einem anderen Raubüberfall stammte.

Wie die Ermittlungen ergaben, war die Karte bereits am 19. November bei einem Raub erbeutet worden. Dieser Vorfall war der Polizei schon bekannt. Ob der Jugendliche auch an diesem Überfall beteiligt war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dritter Verdächtiger auf der Flucht

Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auch nach dem dritten mutmaßlichen Täter wird weiterhin gesucht.