i Zeig uns deine schönsten Schnappschüsse Leserreporter (Archiv) Lichterglanz bis Schneeflocken Winterzauber! Zeig uns deine schönsten Schnappschüsse Ob ein Besuch am Christkindlmarkt oder die ersten Schneeflocken – der Winter bietet zahlreiche Fotomotive! Jetzt wollen wir deine Winterfotos sehen. Von Community Heute 23.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kalte Temperaturen, frostige Morgenstunden und vielleicht sogar die ersten Schneeflocken – der Winter hält langsam Einzug in Österreich! Während sich die Natur vielerorts in eine winterliche Kulisse verwandelt, sorgen glitzernder Raureif, verschneite Berggipfel und eisige Landschaften für ganz besondere Anblicke.

Ob ein Spaziergang durch den verschneiten Wald, ein wunderschöner Sonnenaufgang an einem frostigen Morgen oder die ersten Schneeflocken vor dem eigenen Fenster – gerade in der kalten Jahreszeit gibt es zahlreiche beeindruckende Fotomotive zu entdecken.

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Auch Tiere im Schnee oder außergewöhnliche Eisformationen können für echte Hingucker sorgen.

Jetzt sind deine Fotos gefragt

Hast du den ersten Schnee bereits vor die Linse bekommen? Oder hast du eine besonders schöne Winterlandschaft entdeckt? Egal, ob verschneite Straßen, Christkindlmarkt-Besuche, frostige Naturaufnahmen oder lustige Schnappschüsse aus dem Schnee – die "Heute"-Community möchte deine schönsten Wintermomente sehen!

Schräg, skurril, humorvoll, täglich neu! Das sind die lustigsten Leserfotos. i ?

Werde jetzt zum "Heute"-Leserreporter! Schick uns deine besten Winterfotos und verrate uns, wo die Aufnahmen entstanden sind. Vielleicht steckt hinter deinem Schnappschuss sogar eine besondere Geschichte? Wir freuen uns auf deine Einsendungen und sind gespannt, wie sich der Winter in deiner Region zeigt!