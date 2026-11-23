i Leise rieselt der Schnee.... Leserreporter Video zeigt ersten Schnee Wintereinbruch! In Wien fallen erste Schneeflocken Der Winter ist in Wien angekommen: In der Bundeshauptstadt fallen die ersten Schneeflocken und sorgen für winterliche Stimmung. Von Community Heute 23.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leise rieselt der Schnee! Am Montagmorgen rieseln in Teilen der Bundeshauptstadt die ersten Schneeflocken vom Himmel. Nach den kalten Temperaturen der vergangenen Tage zeigt sich die kalte Jahreszeit nun auch von ihrer weißen Seite. Und es bleibt frostig! Ein "Heute"-Leser hielt die ersten Schneeflocken in Wien mit seiner Kamera fest.

Erste Schneeflocken in Wien

Während in einigen Wiener Bezirken bereits die ersten Flocken fallen, zeigt sich der Wochenstart auch im restlichen Österreich winterlich. Laut GeoSphere Austria kann es vor allem im Westen und in den Bergen schneien. Weiter östlich sind Schneeschauer sogar bis in tiefe Lagen möglich.

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Im Laufe des Montags lässt der Niederschlag allerdings nach. Die Wolken lockern zunehmend auf und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Die Temperaturen erreichen österreichweit lediglich ein bis sieben Grad.

Jetzt drohen Minusgrade

Besonders kalt wird es in der Nacht auf Dienstag. In weiten Teilen Österreichs sinken die Temperaturen auf minus neun bis null Grad. Auch in Wien bleibt es frostig. Für Dienstag werden in der Bundeshauptstadt Frühtemperaturen um minus zwei Grad erwartet.

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Am Donnerstag könnte der Winter dann erneut zuschlagen. In weiten Teilen Österreichs wird Schneefall erwartet. Im Wiener Becken kann sich allerdings auch Schneeregen dazumischen. Stellenweise besteht zudem Glatteisgefahr.