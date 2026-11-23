Feueralarm am Montagabend in Niederösterreich! In Hetzmannsdorf (Bezirk Korneuburg) ist am Montag gegen 18 Uhr ein Gebäudebrand ausgebrochen.
Zahlreiche Feuerwehren stehen im Einsatz, um die örtlichen Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten zu unterstützen.
Auch eine Drehleiter kommt bei dem Großeinsatz zum Einsatz. Eine der unterstützenden Feuerwehren richtete auf Facebook emotionale Worte an die Kameraden: "Wir hoffen auf einen sicheren Einsatz für alle Beteiligten. Passt auf euch auf."
Ob bei dem Brand Personen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt