i Feueralarm am Montagabend in Niederösterreich! Freiwillige Feuerwehr Korneuburg Löscharbeiten laufen Großbrand an Gebäude in Niederösterreich ausgebrochen Großbrand am Montagabend in Hetzmannsdorf in Niederösterreich! Ein Gebäude geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Von Community Heute 23.11.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feueralarm am Montagabend in Niederösterreich! In Hetzmannsdorf (Bezirk Korneuburg) ist am Montag gegen 18 Uhr ein Gebäudebrand ausgebrochen.

Zahlreiche Feuerwehren stehen im Einsatz, um die örtlichen Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten zu unterstützen.

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Auch eine Drehleiter kommt bei dem Großeinsatz zum Einsatz. Eine der unterstützenden Feuerwehren richtete auf Facebook emotionale Worte an die Kameraden: "Wir hoffen auf einen sicheren Einsatz für alle Beteiligten. Passt auf euch auf."

Ob bei dem Brand Personen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt