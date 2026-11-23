i Am Sonntag rückten die Einsatzkräfte in den Wiener Stadtpark aus. Leserreporter (Archiv) Im Wiener Stadtpark Streit um Tschick – dann zückt Teenie plötzlich Pistole Eine 15-Jährige soll zwei Frauen mit einer Pistole bedroht haben, nachdem diese ihr keine Zigarette geben wollten. Die Polizei nahm das Mädchen fest. Von Community Heute 23.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um eine Zigarette eskalierte am Sonntagnachmittag im Wiener Stadtpark völlig! Eine 15-Jährige soll knapp nach 15.00 Uhr zwei Passantinnen um eine Zigarette gebeten haben. Als die beiden Frauen ablehnten, zog das Mädchen plötzlich eine Pistole und richtete diese auf die beiden.

Nach der Drohung ergriff die Teenagerin die Flucht. Eines der beiden Opfer nahm jedoch die Verfolgung auf. Wenig später klickten die Handschellen: Alarmierte Polizeibeamte konnten die 15-Jährige wenig später vorläufig festnehmen.

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Softgun-Pistole sichergestellt

Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um eine Softgun-Pistole, die von den Beamten sichergestellt wurde. Bei der Einvernahme kam dann ein kurioses Detail ans Licht: Die 15-Jährige gab an, die Waffe gezogen zu haben, weil sie sich von den beiden Frauen beleidigt gefühlt habe. Einen Bereicherungsvorsatz habe sie hingegen nicht gehabt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.