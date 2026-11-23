Ein Streit um eine Zigarette eskalierte am Sonntagnachmittag im Wiener Stadtpark völlig! Eine 15-Jährige soll knapp nach 15.00 Uhr zwei Passantinnen um eine Zigarette gebeten haben. Als die beiden Frauen ablehnten, zog das Mädchen plötzlich eine Pistole und richtete diese auf die beiden.
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Nach der Drohung ergriff die Teenagerin die Flucht. Eines der beiden Opfer nahm jedoch die Verfolgung auf. Wenig später klickten die Handschellen: Alarmierte Polizeibeamte konnten die 15-Jährige wenig später vorläufig festnehmen.
Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um eine Softgun-Pistole, die von den Beamten sichergestellt wurde. Bei der Einvernahme kam dann ein kurioses Detail ans Licht: Die 15-Jährige gab an, die Waffe gezogen zu haben, weil sie sich von den beiden Frauen beleidigt gefühlt habe. Einen Bereicherungsvorsatz habe sie hingegen nicht gehabt.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.