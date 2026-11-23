Was macht denn Frankreichs Präsident in einem Wiener Wohnungsfenster? Diese Frage könnte sich so mancher Passant in Favoriten stellen. Am Sonntagabend machte ein "Heute"-Leser eine kuriose Entdeckung: Hinter einer Fensterscheibe steht eine lebensnah wirkende Figur, die dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verblüffend ähnlich sieht.
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"Der Macron-Aufsteller sah so täuschend echt aus, dass ich direkt zweimal hinschauen musste", erklärt der Wiener. Sofort hielt er seine ungewöhnliche Beobachtung, per Handykamera fest.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, ein echter Mann würde aus der Wohnung auf die Straße blicken.Erst bei genauerem Hinsehen soll erkennbar werden, dass es sich offenbar um einen Karton-Aufsteller des französischen Präsidenten handelt.
Ob die ungewöhnliche Dekoration Passanten erschrecken oder einfach zum Schmunzeln bringen soll, ist nicht bekannt.
Wer die Figur dort aufgestellt hat und was es mit dem kuriosen Macron-Doppelgänger auf sich hat, bleibt vorerst ein Rätsel.