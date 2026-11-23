i Der Aufsteller sorgte am Sonntag für Lacher in Favoriten. Leserreporter Kurioser Anblick in Favoriten Macron an Wiener Fenster? Figur sorgt für Staunen Ein "Heute"-Leser entdeckt einen Aufsteller in einer Wohnung. Der ungewöhnliche Doppelgänger erinnert an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Von Justine Gull 23.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was macht denn Frankreichs Präsident in einem Wiener Wohnungsfenster? Diese Frage könnte sich so mancher Passant in Favoriten stellen. Am Sonntagabend machte ein "Heute"-Leser eine kuriose Entdeckung: Hinter einer Fensterscheibe steht eine lebensnah wirkende Figur, die dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verblüffend ähnlich sieht.

"Der Macron-Aufsteller sah so täuschend echt aus, dass ich direkt zweimal hinschauen musste", erklärt der Wiener. Sofort hielt er seine ungewöhnliche Beobachtung, per Handykamera fest.

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Täuschend echter Doppelgänger am Fenster

Auf den ersten Blick könnte man meinen, ein echter Mann würde aus der Wohnung auf die Straße blicken.Erst bei genauerem Hinsehen soll erkennbar werden, dass es sich offenbar um einen Karton-Aufsteller des französischen Präsidenten handelt.

Ob die ungewöhnliche Dekoration Passanten erschrecken oder einfach zum Schmunzeln bringen soll, ist nicht bekannt.

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Wer die Figur dort aufgestellt hat und was es mit dem kuriosen Macron-Doppelgänger auf sich hat, bleibt vorerst ein Rätsel.