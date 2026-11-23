i Ein Teenager und ein Mann schienen in eine verbale Auseinandersetzung geraten zu sein. Dann zückte der Mann ein Messer. Leserreporter Wien-Favoriten Streit mit Teenie! Mann zückt Messer in Verbotszone Am Reumannplatz in Wien-Favoriten traute ein Bim-Fahrer seinen Augen nicht. Innerhalb von Sekunden brach ein Streit aus, ein Mann zückte ein Messer. Von Community Heute 23.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besorgniserregende Augenblicke am Montagnachmittag am Reumannplatz im 10. Wiener Bezirk! Ein "Heute"-Leser befand sich in einer Straßenbahn, die gegen 15.20 Uhr durch den Favoritner Hotspot fuhr. Direkt vor seinen Augen sah er, wie ein Mann plötzlich ein Messer zückte.

Ein Leserreporter-Video zeigt die beunruhigenden Szenen: Ein Teenager und ein Mann schienen in eine verbale Auseinandersetzung geraten zu sein. Ein Jugendlicher fuchtelte mit seinen Händen herum und deutete einen Kick mit seinen Füßen an, dazu kam es jedoch nicht.

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Stattdessen zog der Mann plötzlich ein Klappmesser und deutete dem offensichtlich Jugendlichen mit der linken Hand, näher zu kommen – mitten in der vor über zwei Jahren eingeführten Waffenverbotszone. Der Teenie suchte dann aber doch das Weite, der Mann ging mit seiner Begleitung in entgegengesetzte Richtung.

Einen Polizeieinsatz zu der Auseinandersetzung gab es auf "Heute"-Anfrage nicht. Klar ist jedenfalls: Trotz Waffenverbots scheinen Einige am Wiener Reumannplatz dann doch schnell zum Messer zu greifen ...