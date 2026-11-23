Einsatz an niederösterreichischem Bahnhof! Wie eine "Heute"-Leserin berichtet, soll es gegen 11.45 Uhr zu einem Alarm in Tullnerfeld gekommen sein. Die Feuerwehr sei daraufhin zum Bahnhof ausgerückt. "Wir stecken hier jetzt leider fest", erklärt die Betroffene.
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Auf "Heute"-Anfrage konnten die ÖBB glücklicherweise Entwarnung geben. "Es gab keinen Brand am Bahnhof Tullnerfeld", stellte ein Sprecher klar. Bei Arbeiten eines externen Unternehmens im Bahnhofsareal sei versehentlich ein Fehlalarm ausgelöst worden.
Die Feuerwehr rückte dennoch zum Bahnhof aus. Der Grund: Zum Zeitpunkt der Alarmierung war noch nicht bekannt, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte.