i Ein Brandalarm sorgte für Aufregung in Tullnerfeld. Leserreporter ÖBB klären auf Alarm am Bahnhof Tullnerfeld – Feuerwehr rückt aus Aufregung am Bahnhof Tullnerfeld: Am Montagvormittag soll ein Brandalarm ausgelöst worden sein – die ÖBB erklären was dahinter steckte. Von Community Heute 23.11.2026, 21:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsatz an niederösterreichischem Bahnhof! Wie eine "Heute"-Leserin berichtet, soll es gegen 11.45 Uhr zu einem Alarm in Tullnerfeld gekommen sein. Die Feuerwehr sei daraufhin zum Bahnhof ausgerückt. "Wir stecken hier jetzt leider fest", erklärt die Betroffene.

Auf "Heute"-Anfrage konnten die ÖBB glücklicherweise Entwarnung geben. "Es gab keinen Brand am Bahnhof Tullnerfeld", stellte ein Sprecher klar. Bei Arbeiten eines externen Unternehmens im Bahnhofsareal sei versehentlich ein Fehlalarm ausgelöst worden.

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Die Feuerwehr rückte dennoch zum Bahnhof aus. Der Grund: Zum Zeitpunkt der Alarmierung war noch nicht bekannt, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte.