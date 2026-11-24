i Der Supermond leuchtet am Dienstagabend über Österreich – besonders beim Mondaufgang am frühen Abend lohnt sich der Blick Richtung Nordosten. iStock/ subjug Supermond Einer der größten Vollmonde erhellt den Nachthimmel Dienstagabend lohnt sich der Blick nach oben: Ein Supermond erhellt den Himmel. Wann er in Österreich am besten zu sehen ist. Von Heute Life 24.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein außergewöhnliches Himmelsschauspiel erwartet Österreich am Dienstagabend: Der November-Vollmond zeigt sich als sogenannter Supermond, weil er der Erde besonders nahe kommt und dadurch größer und heller als gewöhnlich erscheint. Wer das Naturschauspiel erleben möchte, sollte sich den Abend freihalten – und möglichst einen Platz mit freier Sicht Richtung Nordosten suchen.

Vollmond um 15.53 Uhr – dann wird es spektakulär

Der astronomische Höhepunkt steht bereits am Nachmittag bevor: Um exakt 15.53 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase. Für die Beobachtung besonders interessant ist allerdings der Abend, wenn der Himmel zunehmend dunkler wird.

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In Wien geht der Mond gegen 15.30 Uhr im Nordosten auf. Der Sonnenuntergang folgt um 16.07 Uhr. Damit bietet sich bereits kurz danach die Gelegenheit, den hellen Himmelskörper am Horizont zu bestaunen. Die genauen Aufgangszeiten unterscheiden sich je nach Region.

Warum der Mond plötzlich so riesig wirkt

Der Grund für das Himmelsspektakel liegt in der Umlaufbahn des Mondes. Diese ist nicht kreisrund, sondern elliptisch. Deshalb schwankt die Entfernung zwischen Erde und Mond im Laufe eines Monats.

Beim November-Vollmond beträgt der Abstand rund 360.768 Kilometer. Am Mittwoch, dem 25. November, erreicht der Mond seinen erdnächsten Punkt dieser Umlaufbahn. Dann trennen ihn nur noch rund 358.942 Kilometer von der Erde.

Das war der größte Supermond im Jahr 2025 i ?

Fallen Vollmond und Erdnähe zeitlich nahe zusammen, sprechen Astronomen umgangssprachlich von einem Supermond. Im Vergleich zu einem besonders weit entfernten Vollmond kann die Mondscheibe bis zu rund 14 Prozent größer und etwa 30 Prozent heller erscheinen. Gegenüber einem durchschnittlichen Vollmond ist der Unterschied allerdings deutlich geringer.

Bibermond: Woher kommt der ungewöhnliche Name?

Der November-Vollmond trägt auch den Namen Bibermond. Die Bezeichnung stammt aus nordamerikanischen Traditionen und verweist auf die Jahreszeit, in der Biber ihre Wintervorräte anlegen beziehungsweise früher Fallen für die Tiere aufgestellt wurden.

Wer heute Wolkenlücken erwischt, kann den Mond bereits mit freiem Auge beobachten. Ein Fernglas ist nicht notwendig. Besonders eindrucksvoll wirkt er häufig unmittelbar nach seinem Aufgang: Steht er tief am Horizont, erscheint er oft gelblich bis orange. Dass er dabei besonders riesig wirkt, liegt zusätzlich an einer optischen Täuschung, der sogenannten Mondtäuschung.

Nächster Supermond zu Weihnachten

Wer das heutige Schauspiel verpasst, muss nicht lange warten. Bereits am 24. Dezember steht der nächste Supermond bevor. Dieser wird sogar noch näher an der Erde sein und damit zu den besonders eindrucksvollen Vollmonden des Jahres zählen.