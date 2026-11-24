i Der Kathrein-Tag am 25. November soll laut alter Bauernregel verraten, wie sich der Februar entwickelt – heuer wird es in Österreich bereits winterlich. iStock/marima-design Statistik bestätigt: Dieser Tag sagt den Winter erstaunlich genau voraus Die Bauernregel um Kathrein am 25. November verspricht einen Blick in den Winter. Wie treffsicher sie wirklich ist und was Österreich erwartet. Von Heute Life 24.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 25. November lohnt sich ein Blick zum Himmel. Denn ausgerechnet der Kathrein-Tag soll verraten, wie sich der kommende Winter entwickelt. Eine jahrhundertealte Bauernregel verspricht sogar erstaunlich genaue Hinweise auf den Februar. Was steckt dahinter – und wie präsentiert sich das Wetter heuer in Österreich?

Schluss mit Lustig

Früher hatte der 25. November eine besondere Bedeutung. Der Namenstag der heiligen Katharina von Alexandria markierte nicht nur eine wichtige Zäsur im bäuerlichen Jahreslauf, sondern auch das Ende der Tanzsaison. Mit dem Spruch "Kathrein stellt den Tanz ein" begann die sogenannte geschlossene Zeit: Öffentliche Tanzveranstaltungen waren während der Adventszeit untersagt.

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Doch Kathrein war auch ein wichtiger Lostag. Bauern beobachteten das Wetter genau und versuchten daraus Rückschlüsse auf die kommenden Wintermonate zu ziehen. Besonders bekannt ist die Regel:

„Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein.“

Eine andere Variante nimmt vor allem den Februar ins Visier. Und gerade diese soll einen erstaunlichen statistischen Kern haben.

80 Prozent Trefferquote? Das steckt dahinter

Laut einer von wetter.com ausgewerteten Wetterstatistik gibt es tatsächlich auffällige Zusammenhänge. War es rund um den 25. November trocken, folgte demnach in vier von fünf Fällen ein zu trockener Februar.

Auch bei Regen soll die alte Bauernregel einen Hinweis liefern: War es zu Kathrein nass, fiel der Februar in drei von fünf Jahren ebenfalls zu nass aus.

Das klingt verblüffend. Eine Garantie für den Winterverlauf ist es allerdings nicht. Die Auswertung zeigt statistische Tendenzen und keine wissenschaftlich gesicherte Langzeitprognose. Ob die Regel tatsächlich hält, was sie verspricht, lässt sich erst im Februar überprüfen.

Österreich-Wetter zu Kathrein

Auch heuer dürfte der Blick zum Himmel spannend werden. Am Mittwoch, dem 25. November, zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner winterlichen Seite.

Laut aktueller Prognose überwiegen im Großteil des Landes die Wolken. Im Süden und entlang des Alpenhauptkamms setzen allmählich Regen und Schneefall ein. Gegen Abend breiten sich die Niederschläge auch in Richtung Westen aus.

Besonders kalt beginnt der Tag: In vielen Regionen ist mit Frost zu rechnen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad. In den Tälern an der Alpennordseite sind bei leichtem Föhn auch bis zu sieben Grad möglich.

Die Bilder des Tages i ?

Die besten Chancen auf etwas Sonnenschein gibt es im Osten. In der Steiermark kann es stellenweise sogar bis in tiefe Lagen leicht schneien. In Tirol liegt die Schneefallgrenze teilweise noch oberhalb von 1.400 Metern.

Am Donnerstag dürfte der Winter dann noch deutlicher anklopfen: In weiten Teilen Österreichs ist Schneefall bis in tiefe Lagen möglich.