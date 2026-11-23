i Schnee, Frost und eisiger Wind: Eine alte Bauernregel rund um den St.-Klemens-Tag bekommt heuer in Österreich eine aktuelle Bedeutung. APA-Images / Georg Kukuvec Wintereinbruch Bauernregel stimmt: Davor warnt "St. Klemens" Eine alte Bauernregel kündigt den Wintereinbruch an. Und tatsächlich: Österreich muss sich auf Schnee, Frost und eisige Temperaturen einstellen. Von Heute Life 23.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Sankt Klemens uns den Winter bringt" – diese jahrhundertealte Bauernregel sorgt ausgerechnet am 23. November für Aufmerksamkeit. Auch der überlieferte Spruch "Dem heiligen Klemens traue nicht, denn selten zeigt er ein mild’ Gesicht" lässt wenig Spielraum: Rund um diesen Lostag soll es mit dem milden Herbstwetter vorbei sein.

Und tatsächlich zeigt sich Österreichs Wetter zunehmend von seiner winterlichen Seite. Die Temperaturen gehen zurück, die Schneefallgrenze sinkt und selbst in Wien tanzten in den Morgenstunden die Schneeflocken vom Himmel. Die alte Bauernregel scheint damit zumindest für die aktuelle Wetterlage einen Treffer zu landen.

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Schnee und Frost: Jetzt wird es winterlich

St. Klemens macht damit seinem Ruf heuer alle Ehre. Österreich bekommt einen deutlichen Vorgeschmack auf den Winter – mit Schnee, Frost und eisigen Nächten. Besonders entlang der Nordalpen und im Westen fällt zeitweise Schnee, stellenweise bis in tiefere Lagen. Auch im Norden und Osten sind einzelne Schneeschauer möglich. Im Süden bleibt es zunächst häufiger trocken.

Am Dienstag gibt es vorübergehend eine Verschnaufpause. In weiten Teilen Österreichs bleibt es trocken und häufig sonnig. In der Früh ist allerdings Vorsicht geboten: Die Temperaturen sinken auf minus neun bis null Grad. Tagsüber werden nur null bis fünf Grad erreicht.

Italientief bringt neuen Schnee

So richtig winterlich könnte es ab Mittwoch werden. Während es im Norden und Osten zunächst noch einzelne sonnige Abschnitte gibt, ziehen im Süden immer dichtere Wolken auf. Vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken beginnt es zu schneien.

In der Nacht auf Donnerstag dürfte sich der Schneefall in Osttirol und Kärnten deutlich verstärken. In weiterer Folge ist auch die Steiermark betroffen. Verantwortlich dafür ist ein Italientief, das die Wahrscheinlichkeit für Schneefall bis in tiefe Lagen erhöht.

Der Donnerstag könnte schließlich landesweit winterlich werden: Laut GeoSphere Austria überwiegen in ganz Österreich die Wolken, immer wieder schneit es – häufig bis in tiefe Lagen. Lediglich im Westen liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt im Tagesverlauf aber weiter ab. Die Temperaturen bleiben mit minus fünf bis plus drei Grad ausgesprochen niedrig.

Hat die Bauernregel tatsächlich recht?

Die aktuelle Wetterentwicklung passt jedenfalls auffallend gut zur alten Bauernregel. Doch bedeutet das auch, dass Österreich ein besonders kalter Winter bevorsteht?

So einfach ist es nicht. Bauernregeln beruhen auf jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen und den Erfahrungen früherer Generationen. Bestimmte Lostage galten als wichtige Orientierung für die Landwirtschaft. Eine wissenschaftlich zuverlässige Langzeitprognose liefern sie allerdings nicht.

Hinzu kommt der Klimawandel, der traditionelle Wettermuster zunehmend verändert. Ein Kälteeinbruch rund um den 23. November lässt daher keine sicheren Rückschlüsse auf den gesamten Winter zu.