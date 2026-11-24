i JP Kraemer feiert sein Youtube-Comeback. IMAGO/BREUEL-BILD Die Auto-Saga geht weiter JP Kraemer ist zurück! Fans feiern Youtube-Comeback Monatelang war es still um Deutschlands bekanntesten Auto-YouTuber. Jetzt meldet sich JP Kraemer mit einem neuen Video zurück. Von Maxim Zdziarski 24.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pünktlich um 11.30 Uhr war es am Dienstag so weit: Auf dem YouTube-Kanal von JP Performance erschien erstmals seit Monaten wieder ein neues Autovideo. Auch wenn viele an ein KI-Video glaubten – es handelte sich tatsächlich um ein Comeback-Video. Der Titel: "Ihr habt mir gefehlt! Zeit für ein Comeback!" Für zahlreiche Fans des Dortmunder Auto-YouTubers dürfte damit eine lange Durststrecke zu Ende gehen.

Doch bevor sich wieder alles um Motoren, PS und Tuning dreht, richtet Jean Pierre Kraemer persönliche Worte an seine Community.

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Schwere Vorwürfe überschatteten Karriere

Im Sommer 2026 kamen JP Kraemer und seine Ex-Frau Julia tagelang nicht mehr aus den Schlagzeilen. Auslöser war ein Polizeieinsatz am 26. Juli in der Dortmunder Villa des Paares. Es folgten Strafanzeigen im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt.

Wenig später gelangte ein Überwachungsvideo an die Öffentlichkeit, das einen körperlichen Übergriff Kraemers auf seine damalige Partnerin zeigte. Der YouTuber hatte zuvor bereits eingeräumt, ihr eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen zu haben.

"Man schlägt keine Frauen, das ist nicht gutzumachen", sagte Kraemer damals selbst. Schließlich kündigte der sichtlich mitgenommene Dortmunder in einem Video an, sämtliche seiner Unternehmen schließen zu wollen.

"Es tut mir wirklich leid!"

Rund vier Monate später wagt der YouTube-Star nun einen Neustart. Zu Beginn seines Comeback-Videos spricht Kraemer noch einmal über seine Fehler und entschuldigt sich bei jenen Menschen, denen er wehgetan hat.

"Es tut mir wirklich leid! Und es wird so nicht wieder vorkommen", versichert der Dortmunder. Nun wolle er wieder nach vorne blicken und sich dem widmen, wofür ihn seine Fans seit Jahren kennen: Autos.

Japanischer Sportwagen läutet Comeback ein

Mit einem Nissan Skyline GT-T startet Kraemer die nächste Auto-Saga auf seinem YouTube-Kanal. Statt persönlicher Schlagzeilen stehen nun wieder Benzingespräche, Technik und Tuning im Mittelpunkt.

Die Aufnahmen des Autoprojekts dürften bereits einige Monate alt sein. Ob Kraemer mittlerweile wieder regelmäßig neue Videos produziert oder zunächst auf bereits abgedrehtes Material zurückgreift, bleibt offen. Auch in welcher Form seine Unternehmen weitergeführt werden, lässt sich aus dem YouTube-Comeback allein noch nicht ableiten.

Fans feiern Rückkehr von JP

In der Kommentarspalte des neuen Videos herrscht jedenfalls überwiegend Begeisterung. Zahlreiche Fans freuen sich über die Rückkehr des Dortmunder Auto-YouTubers. Vereinzelt sind angesichts der Vorfälle im Sommer aber auch kritische Stimmen zu lesen.

Ein großer Teil der kommentierenden Community hält dem Tuning-Star aber trotz des heftigen Gegenwinds weiterhin die Treue. Für die Fans seiner Autoprojekte gibt es an diesen Dienstag jedenfalls eine gute Nachricht: Die Auto-Saga von JP Performance geht weiter.