i Am Montagabend sorgte ein vermeintliches Schussgeräusch für einen Einsatz der WEGA. Leserreporter Filmreifes Missverständnis Anrainerin hört Schüsse – WEGA im Großeinsatz Vermeintliche Schussgeräusche versetzten eine Anrainerin in Penzing in Alarmbereitschaft. Die Wienerin verständigte daraufhin die Polizei. Von Justine Gull 24.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem kuriosen Polizeieinsatz endete die Meldung einer besorgten Wienerin in der Hütteldorfer Straße in Penzing. Die Frau hatte am Montag knapp nach 23.30 Uhr vermeintliche Schussgeräusche wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt.

Kurz darauf rückten mehrere Einsatzfahrzeuge und auch die WEGA aus. Doch hinter den verdächtigen Geräuschen steckte etwas ganz anderes.

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Actionfilm sorgt für WEGA-Einsatz

Wie die Polizei gegenüber "Heute" erklärte, waren tatsächlich keine Schüsse gefallen. Die Ursache für die verdächtigen Geräusche fand sich vielmehr in der Wohnung eines Nachbarn. Dieser hatte sich gerade einen Actionfilm im Fernsehen angesehen.

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Die Geräuschkulisse dürfte dabei so täuschend echt geklungen haben, dass die Anrainerin Schlimmeres befürchtete.

Während sich die Frau offenbar große Sorgen machte, spielte sich die ganze Action lediglich auf dem Fernsehbildschirm ab. Die Beamten konnten schließlich Entwarnung geben.

Der vermeintliche Schussalarm nahm somit ein glückliches und zugleich kurioses Ende. Aus einem gewöhnlichen Fernsehabend wurde unverhofft ein Fall für die Polizei.