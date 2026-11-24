Für einen mutmaßlichen Drogendealer klickten am Montagabend in Wien-Favoriten die Handschellen! Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse ertappten einen 29-jährigen algerischen Staatsangehörigen laut Polizei auf frischer Tat beim Verkauf von Suchtmitteln.
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Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Beamten erneut fündig. Insgesamt stellten die Polizisten sieben Säckchen mit Cannabiskraut, 4,8 Gramm Cannabisharz, 1,12 Gramm Kokain sowie 220 Euro Bargeld sicher.
Für den 29-Jährigen hat der Vorfall weitere Konsequenzen: Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone Keplerplatz ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.