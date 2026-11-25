i Die kleinen Puschel haben einen empfindlichen Magen. iStock©s_derevianko Tierische Tipps Diese Nüsse sind für Eichhörnchen tabu Wer Eichhörnchen im Winter füttern will, sollte aufpassen: Drei beliebte Nuss-Sorten können den putzigen Nagern sogar schaden. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kleinen Nager mit dem buschigen Schwanz zählen zu den beliebtesten Wildtieren im Garten. Gerade in der kalten Jahreszeit freuen sich Eichhörnchen über zusätzliches Futter, denn in Städten fehlen oft Haselnusssträucher oder Walnussbäume. Doch beim Füttern ist Vorsicht geboten.

Als geeignetes Futter empfehlen Experten eine abwechslungsreiche Auswahl: Haselnüsse, Walnüsse, Bucheckern, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Auch Apfelstücke und Weintrauben sind in Maßen erlaubt.

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Wichtig: Sowohl Nüsse mit Schale für die Vorratshaltung als auch geschälte Nüsse für Jungtiere anbieten.

Doch nicht alle Nüsse sind harmlos, wie 24garten.de berichtet. Drei Sorten sollten keinesfalls verfüttert werden, da sie den Eichhörnchen schaden können.

Mandeln, Erdnüsse und Macadamia sind verboten

Laut dem Naturschutzbund (NABU) enthalten Mandeln und Erdnüsse potenziell schädliche Stoffe für Eichhörnchen. Auch Macadamianüsse können problematisch sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, verzichtet komplett auf diese drei Nussarten.

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So klappt die Fütterung im Garten

Das Futter sollte möglichst weit vom Haus entfernt an einem ruhigen Platz angeboten werden. Am besten eignet sich ein offenes Futterhaus – geschlossene Varianten begünstigen Schimmelbildung. Frisches Wasser ist ebenso wichtig wie eine regelmäßig gereinigte Futterstelle, damit sich keine Krankheiten ausbreiten.