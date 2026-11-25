i Die Stubentiger "Freddie" und "Rollo" würden so gerne zusammen in einem neuen Zuhause kuscheln. ©ÖTV Tierische Vermittlungshilfe Baby kam - Katzen mussten gehen! Wer schmust mit ihnen? Sechs Jahre alt, unendlich verschmust und plötzlich heimatlos: Die Katzengeschwister "Rollo" und "Freddie" wünschen sich eine zweite Chance. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 13:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal verändert sich das Leben einer Katze, ohne dass sie versteht, warum. Für die beiden sechsjährigen Katzengeschwister "Rollo" und "Freddie" brach im Oktober ihre vertraute Welt zusammen. Mit dem Familiennachwuchs in ihrem einstigen Zuhause kamen die beiden Samtpfoten nicht zurecht und wurden vermutlich stressbedingt unsauber. Seither leben die beiden auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau (NÖ). Was ihnen geblieben ist, ist das Wichtigste: Sie haben noch einander.

Schmusebacken schenken Liebe

Wer die beiden kennenlernt, wird wohl ziemlich schnell sein Herz an sie verlieren. "Rollo" und "Freddie" sind ausgesprochen menschenbezogen, genießen jede noch so kleine Aufmerksamkeit und können vom Kuscheln gar nicht genug bekommen. Eigentlich bringen die beiden alles mit, was man sich von zwei wunderbaren Stubentigern wünschen kann. Nur eines fehlt ihnen zum großen Glück: Menschen, bei denen sie für immer bleiben dürfen.

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Bitte kein weiterer Abschied mehr

Nach dem Verlust ihres vertrauten Zuhauses sollen die beiden Geschwister nicht auch noch aufeinander verzichten müssen. Deshalb werden "Rollo" und "Freddie" ausschließlich gemeinsam vermittelt. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder und Hunde, dafür aber mit der Möglichkeit zum Freigang und Menschen, die ihnen die nötige Zeit zum Ankommen schenken.

Die zwei Kater sind echte Schmuser! ©ÖTV

Die beiden Samtpfoten sind gesund, geimpft, gechipt und kastriert – und mit ihren sechs Jahren im besten Katzenalter.

Ein Weihnachtswunder wäre schön

Ein gemütliches Sofa, zwei liebevolle Hände zum Streicheln und ein Zuhause, in dem sie einfach Katze sein dürfen: Viel mehr brauchen "Rollo" und "Freddie" nicht, um wieder glücklich zu sein.

Wer schenkt "Rollo" und "Freddie" ein Zuhause? Alter: sechs Jahre Charakter: liebevoll, menschenbezogen und sehr verschmust Gesundheit: geimpft, gechipt und kastriert Wunschzuhause: ruhig, ohne kleine Kinder und Hunde, mit Freigang Vermittlung: ausschließlich gemeinsam Kontakt: Österreichischer Tierschutzverein – Assisi-Hof Stockerau (NÖ) Telefon: 0662 / 84 32 55 (Mo.–Do., 8 bis 12 Uhr) E-Mail: [email protected]

Vielleicht gibt es ja unter unseren "Heute-Tierisch"-Lesern jemanden, der nicht nur ein Plätzchen auf der Couch, sondern auch gleich zwei Plätze in seinem Herzen freihat. Es wäre den beiden so sehr zu wünschen, dass sie ihr nächstes Weihnachtsfest bereits bei ihrer neuen Familie verbringen dürfen.