Manchmal verändert sich das Leben einer Katze, ohne dass sie versteht, warum. Für die beiden sechsjährigen Katzengeschwister "Rollo" und "Freddie" brach im Oktober ihre vertraute Welt zusammen. Mit dem Familiennachwuchs in ihrem einstigen Zuhause kamen die beiden Samtpfoten nicht zurecht und wurden vermutlich stressbedingt unsauber. Seither leben die beiden auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau (NÖ). Was ihnen geblieben ist, ist das Wichtigste: Sie haben noch einander.
Wer die beiden kennenlernt, wird wohl ziemlich schnell sein Herz an sie verlieren. "Rollo" und "Freddie" sind ausgesprochen menschenbezogen, genießen jede noch so kleine Aufmerksamkeit und können vom Kuscheln gar nicht genug bekommen. Eigentlich bringen die beiden alles mit, was man sich von zwei wunderbaren Stubentigern wünschen kann. Nur eines fehlt ihnen zum großen Glück: Menschen, bei denen sie für immer bleiben dürfen.
Nach dem Verlust ihres vertrauten Zuhauses sollen die beiden Geschwister nicht auch noch aufeinander verzichten müssen. Deshalb werden "Rollo" und "Freddie" ausschließlich gemeinsam vermittelt. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder und Hunde, dafür aber mit der Möglichkeit zum Freigang und Menschen, die ihnen die nötige Zeit zum Ankommen schenken.
Die beiden Samtpfoten sind gesund, geimpft, gechipt und kastriert – und mit ihren sechs Jahren im besten Katzenalter.
Ein gemütliches Sofa, zwei liebevolle Hände zum Streicheln und ein Zuhause, in dem sie einfach Katze sein dürfen: Viel mehr brauchen "Rollo" und "Freddie" nicht, um wieder glücklich zu sein.
Wer schenkt "Rollo" und "Freddie" ein Zuhause?
Alter: sechs Jahre
Charakter: liebevoll, menschenbezogen und sehr verschmust
Gesundheit: geimpft, gechipt und kastriert
Wunschzuhause: ruhig, ohne kleine Kinder und Hunde, mit Freigang
Vermittlung: ausschließlich gemeinsam
Kontakt: Österreichischer Tierschutzverein – Assisi-Hof Stockerau (NÖ)
Telefon: 0662 / 84 32 55 (Mo.–Do., 8 bis 12 Uhr)
E-Mail: [email protected]
Vielleicht gibt es ja unter unseren "Heute-Tierisch"-Lesern jemanden, der nicht nur ein Plätzchen auf der Couch, sondern auch gleich zwei Plätze in seinem Herzen freihat. Es wäre den beiden so sehr zu wünschen, dass sie ihr nächstes Weihnachtsfest bereits bei ihrer neuen Familie verbringen dürfen.