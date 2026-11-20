i Salzburg streitet politisch über den Familiennachzug. iStock Nullquoten-Forderung "Familien nicht auseinanderreißen" – Grüne gegen FPÖ Die Salzburger FPÖ will den Familiennachzug auf null setzen. Die Grünen warnen vor einer dauerhaften Trennung von Familien. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 21:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Salzburger FPÖ fordert eine Nullquote beim Familiennachzug. Bei den Grünen stößt der Vorstoß auf Kritik.

Integrationssprecherin Kimbie Humer-Vogl warnt davor, Familien von Geflüchteten dauerhaft zu trennen. Stattdessen brauche es mehr Integrationsangebote und einen raschen Zugang zum Arbeitsmarkt.

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"Wer Integration fordert, darf Familien nicht auseinanderreißen", sagt Humer-Vogl. Die FPÖ verlange einerseits mehr Integration, lege Geflüchteten andererseits aber immer neue Hürden in den Weg.

Integrationsangebote statt Einschränkungen gefordert

Menschen könnten sich nur schwer in die Gesellschaft einbringen, wenn sie ständig um das Leben ihrer zurückgebliebenen Kinder oder Partner bangen müssten, argumentiert die Grünen-Politikerin.

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Auch menschlich sei die Forderung nach einer Nullquote für sie nicht nachvollziehbar. Die eigene Familie gebe Sicherheit und Kraft – besonders Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet seien, so Humer-Vogl.

Die Grünen sprechen sich deshalb gegen Einschränkungen bei der Familienzusammenführung aus.

Stattdessen fordert die Partei ausreichende Integrationsangebote für Geflüchtete sowie einen raschen Zugang zum Arbeitsmarkt.