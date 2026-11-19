i Julian Luginger wurde nur elf Jahre alt. "Julian hat so gekämpft, aber er hatte keine Chance", sagt sein Vater zu "Heute". zVg Tischtennis-Talent hatte Krebs "Habe Gänsehaut" – Spenden-Flut für toten Julian (11) Der tragische Krebstod von Tischtennis-Talent Julian (11) bewegt ganz Österreich. Jetzt sorgt eine riesige Welle der Solidarität für Gänsehaut. Von Christian Tomsits 19.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war Europas Nummer eins, die Nummer zwei der Welt und hatte noch so große Träume. Doch ein aggressiver Knochentumor riss Tischtennis-Wunderkind Julian Luginger (11) aus Bürmoos (Salzburg) am 30. Oktober viel zu früh aus dem Leben.

Julian bewegte die Menschen auf der ganzen Welt

Nur fünf Wochen nach der niederschmetternden Diagnose verlor der tapfere Bub den Kampf gegen den heimtückischen Tumor. Jetzt zeigt sich, wie viele Herzen der aufstrebende Sportler berührt hat – bis nach China ging die Todesmeidung viral.

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Die Fotografin Eva Wöckl startete eine Spendenaktion für einen ganz besonderen Grabstein – und löste damit eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft aus. Binnen weniger Tage war die Spendensumme von 20.000 erreicht. "Ich habe eine Gänsehaut", zeigt sich die Organisatorin gegenüber "Heute" überwältigt.

So soll der Grabstein aussehen. zVg (KI-generiert)

Auch Vater Ernst Bernthaler zeigte sich in den schwersten Wochen seines Lebens über die Flut an Spenden dankbar. Mit dem Geld soll Julian einen Gedenkort bekommen, der seine große Leidenschaft für immer festhält: Geplant ist ein Stein in Form einer Tischtennisplatte – sodass Trauernde sogar einen Ball spielen könnten. Die genaue Gestaltung wird noch mit einem Steinmetz ausgearbeitet.

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Ernst Bernthaler AT87 2011 1501 1766 4300 "Spende Julian"

Der Papa finanzierte jahrelang sämtliche Turnierreisen seines Sohnes und gab während dessen Krankheit seinen Job auf. "Julian hat so gekämpft, aber er hatte keine Chance. Der Tumor ist innerhalb von nur fünf Wochen explodiert", erklärte er auch "Heute". Was er allen anderen Eltern mitgeben kann: "Wenn etwas wehtut, geht sofort zum Arzt."