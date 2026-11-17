i Grohag-Vorstand Johannes Hörl zog seine Bewerbung als Flughafen-Chef zurück. APA-Images / Franz Neumayr Koalitionskrise in Salzburg Polit-Posse um Flughafen-Chef – Hörl wirft Handtuch Die Bestellung des neuen Salzburger Flughafen-Chefs löste einen heftigen Koalitionsstreit aus. Nun zog Hörl seine Bewerbung zurück. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Besetzung von Großglockner-Straßen-Chef Johannes Hörl als Flughafen-Chef hat die Salzburger Koalition aus ÖVP und FPÖ vor eine Zerreißprobe gestellt. Der ÖVP-Mann hatte sich in einem Hearing vor einer fünfköpfigen Kommission durchgesetzt. Das Problem: Vier der Kommissionsmitglieder hatten eine direkte ÖVP-Vergangenheit.

Dies führte dazu, dass FPÖ-Landesvize Marlene Svazek daran zweifelte, dass das Verfahren objektiv geführt wurde. Am Dienstagmittag wurde dann der FPÖ-Parteivorstand einberufen, auch dieser stellte sich hinter Svazek. Die Koalitionskrise in Salzburg war somit perfekt.

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Hörl zieht sich zurück

Am Nachmittag kam dann allerdings die Wende: Hörl selbst zog seine Bewerbung zurück. "Die Regierungspartei FPÖ hat sich nunmehr öffentlich festgelegt, meine Bestellung zum Geschäftsführer offensichtlich aus parteitaktischen Überlegungen nicht vorzunehmen. Für solche Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung", wird seine Stellungnahme von der "Krone" zitiert.

Des Weiteren zeigte sich Hörl verärgert darüber, dass seine berufliche Reputation, die er sich durch Leistung, Erfahrung und Engagement über Jahrzehnte aufgebaut habe, in der öffentlichen Debatte kaum vorgekommen sei. Dabei verwies er auf seine Rollen als Vorstand Großglockner Hochalpenstraße AG (Grohag) und Wirtschaftsanwalt.

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FPÖ für alte Flughafen-Chefin

Unklar ist, wer nun den Salzburger Flughafen managen soll. Zuvor hatte sich Svazek jedenfalls für die Wiederbestellung der bisherigen Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bestellung von Bettina Ganghofer eine fachlich fundierte und verantwortbare Entscheidung treffen", so die Landeshauptfraustellvertreterin.

Ganghofer ist bereits seit 2017 für den Salzburger Airport verantwortlich. Im Hearing sei sie die Zweitgereihte gewesen, berichtet der "Standard". Daran könnte man sich halten. Es wäre allerdings auch denkbar, dass es zu einer Neuausschreibung samt Hearing mit neuer Kommission kommt.