Am Dienstag wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Salzburg mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein Duo, das im Verdacht steht, in ganz Österreich Straftaten zu begehen.
Die Unbekannten beobachten laut Polizei die späteren Opfer beim Bezahlvorgang an der Supermarktkasse und spähen deren PIN-Code aus. Im Anschluss lenkt ein Täter die Opfer mit Fragen ab und der Zweite stiehlt die Bankomat- und Kreditkarten.
Danach beheben die Männer bei einem Bankomaten Bargeld oder versuchen, in Geschäften mit den gestohlenen Karten zu bezahlen. Die Fälle ziehen sich dabei über die Jahre 2025 und 2026. Bei einem Fall in Salzburg spähten die Unbekannten am 3. Oktober 2025 gegen 15 Uhr den PIN-Code einer Frau bei einer Kassa eines Lebensmittelgeschäfts in Hallein aus und lenkten die Dame in der Tiefgarage mit Fragen ab. Dabei stahl der zweite Mann aus der am Beifahrersitz liegenden Geldbörse die Bankomatkarte. Bei einem Bankomaten in Hallein hoben die Täter zwanzig Minuten später 2.300 Euro ab.
Einen Tag später, am 4. Oktober 2025, kurz vor Mittag, setzten die Täter dieselbe Tathandlung in Kitzbühel und hoben 1.340 Euro ab. Kurze Zeit später stahlen die Männer erneut zwei Bankomatkarten und hoben 1.930 Euro ab. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter die Nacht auf 3. Oktober im Bereich der Stadt Salzburg verbracht haben und am 4. und 5. Oktober 2025 in den Bezirken Zell am See, Kitzbühel und Umgebung aufhältig waren. Dieselben Taten setzten die beiden auch am 2. Oktober 2025 in St. Florian am Inn und in Saalfelden.
Im November dieses Jahres schlugen die beiden Männer mutmaßlich erneut zu, wie die Salzburger Polizei berichtet. Insgesamt weitere elf Opfer schädigten die Täter zwischen 10. und 14. November mit gleichgelagerten Straftaten in ganz Österreich. Hier besteht die begründete Annahme, dass die Täter an folgenden Orten unterwegs waren:
Hinweise sind an das Landeskriminalamt Salzburg unter der Telefonnummer 059133 50 3333 erbeten
Eine bereits im Februar 2026 eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung brachte damals keine Ergebnisse.