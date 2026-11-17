i Die Polizei fahndet nach diesen beiden Männern. LPD Salzburg Straftaten in ganz Österreich Vollbart, Mütze – Polizei fahndet nach Diebes-Duo Zwei Männer stehen im Verdacht, in ganz Österreich Diebstähle begangen zu haben. Nun wendet sich die Polizei erneut an die Bevölkerung. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Salzburg mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein Duo, das im Verdacht steht, in ganz Österreich Straftaten zu begehen.

Die Unbekannten beobachten laut Polizei die späteren Opfer beim Bezahlvorgang an der Supermarktkasse und spähen deren PIN-Code aus. Im Anschluss lenkt ein Täter die Opfer mit Fragen ab und der Zweite stiehlt die Bankomat- und Kreditkarten.

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Danach beheben die Männer bei einem Bankomaten Bargeld oder versuchen, in Geschäften mit den gestohlenen Karten zu bezahlen. Die Fälle ziehen sich dabei über die Jahre 2025 und 2026. Bei einem Fall in Salzburg spähten die Unbekannten am 3. Oktober 2025 gegen 15 Uhr den PIN-Code einer Frau bei einer Kassa eines Lebensmittelgeschäfts in Hallein aus und lenkten die Dame in der Tiefgarage mit Fragen ab. Dabei stahl der zweite Mann aus der am Beifahrersitz liegenden Geldbörse die Bankomatkarte. Bei einem Bankomaten in Hallein hoben die Täter zwanzig Minuten später 2.300 Euro ab.

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Einen Tag später, am 4. Oktober 2025, kurz vor Mittag, setzten die Täter dieselbe Tathandlung in Kitzbühel und hoben 1.340 Euro ab. Kurze Zeit später stahlen die Männer erneut zwei Bankomatkarten und hoben 1.930 Euro ab. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter die Nacht auf 3. Oktober im Bereich der Stadt Salzburg verbracht haben und am 4. und 5. Oktober 2025 in den Bezirken Zell am See, Kitzbühel und Umgebung aufhältig waren. Dieselben Taten setzten die beiden auch am 2. Oktober 2025 in St. Florian am Inn und in Saalfelden.

Im November dieses Jahres schlugen die beiden Männer mutmaßlich erneut zu, wie die Salzburger Polizei berichtet. Insgesamt weitere elf Opfer schädigten die Täter zwischen 10. und 14. November mit gleichgelagerten Straftaten in ganz Österreich. Hier besteht die begründete Annahme, dass die Täter an folgenden Orten unterwegs waren:

Polizei zeichnet Bewegung nach Am 10. November in Kärnten – Übernachtung auf den 11. vermutlich in der Steiermark im Raum Deutschlandsberg / Köflach

Am 11. November in der Steiermark – Übernachtung auf den 12. vermutlich in Wien

Am 12. November in Niederösterreich (Hadersdorf am Kamp, Straß im Straßertale, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Zwettl – Übernachtung auf den 13. vermutlich im Raum Zwettl

Am 13. November in Oberösterreich (Unterweißenbach)

Am 14. November in Oberösterreich und der Steiermark (Liezen, Haus im Ennstal)

Die Polizei hat zwei entscheidende Fragen: Wer hat die beiden Männer im Zeitraum 10.11.2026 bis 14.11.2026 gesehen?

Wo haben diese Personen genächtigt?

Polizei wendet sich erneut an die Bevölkerung

Hinweise sind an das Landeskriminalamt Salzburg unter der Telefonnummer 059133 50 3333 erbeten

Eine bereits im Februar 2026 eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung brachte damals keine Ergebnisse.