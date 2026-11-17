i Archivbild eines nächtlichen Polizeieinsatzes iStock Einsatz in Salzburg Lenker (16) flüchtet vor Polizei und verursacht Crash Bei der Flucht vor der Polizei krachte ein 16-Jähriger in zwei abgestellte Pkw. Der junge Syrer blieb unverletzt und wird nun angezeigt. Von Michael Rauhofer-Redl 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Salzburg ereignete sich in Salzburg ein Verkehrsunfall, der von einem 16-jährigen Syrer verursacht wurde. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung mitteilt, spielte sich der Vorfall kurz vor 01.00 Uhr im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße/ Rochusgasse ab.

Lenker hatte keinen Führerschein

Der Jugendliche entzog sich durch Flucht einer Anhaltung durch die Polizei. Der Lenker verlor bei seiner Flucht in der Rochusgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei abgestellte Pkws. Der 16-jährige Syrer hatte keinen Führerschein, er war nicht alkoholisiert und blieb unverletzt.

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Der Beifahrer des Teenagers, ein 16-jähriger Salzburger blieb ebenfalls unverletzt. Der Syrer wird angezeigt, er hatte auch das Fahrzeug unbefugterweise in Betrieb genommen.