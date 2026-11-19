i Bei der Afterparty des Krampuslaufs eskalierte die Lage komplett. IMAGO/Daniel Scharinger Party endet mit Flammen Horror bei Krampus-Feier – Mann (27) zündet Kollegen an Bei einer Krampus-Party in Salzburg übergoss ein 27-Jähriger seinen Kollegen mit Alkohol und zündete ihn an. Nun wurde der Mann verurteilt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Dezember des Vorjahres kam es bei einer privaten Party nach dem Krampuslauf in Altenmarkt (Salzburg) zu schrecklichen Szenen. Ein 27-Jähriger übergoss seinen Krampuskollegen mit hochprozentigem Alkohol und setzte diesen in Brand.

Die Folgen waren schwere Verbrennungen beim Opfer. Der Vorfall hatte für den 27-Jährigen nun ein rechtliches Nachspiel. Der Mann musste sich am Donnerstag vor dem Salzburger Landesgericht verantworten. Die Verhandlung sollte allerdings eine kuriose Wendung nehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Beschuldigter: "Es war dumm"

Zunächst versuchte sich der Beschuldigte zu erklären. Der 27-Jährige sprach von einer dummen Aktion. Er hätte nicht gewollt, dass die Situation so ausartet. Der Mann hätte sich nicht gedacht, dass "so etwas Schlimmes passieren könnte", berichtet die "Krone". Der Salzburger erklärte jedoch nicht, warum er den 22-Jährigen überhaupt angezündet hatte.

Auch bei der Aussage des Opfers kamen neue Fragen auf. Ursprünglich sagten der 22-Jährige und mehrere Zeugen gegenüber der Polizei, dass der Angeklagte die Flüssigkeit über den Schlafsack samt Opfer goss und dieser sich dann entzündet hätte. In der Verhandlung kam dann jedoch eine andere Version zum Vorschein.

Schwere Folgen für Opfer

So soll der 27-Jährige seinen ehemaligen Vereinskollegen – der 22-Jährige ist inzwischen aus der Krampusgruppe ausgetreten – aktiv angezündet haben. Dies ist mittlerweile auch durch ein Handy-Video belegt. Die Richterin ortete "laienhafte Zirkus-Kunststücke mit einem nicht einwilligenden Opfer". Im Hinblick auf die ursprünglichen Aussagen des 22-Jährigen und der Zeugen sprach die Vorsitzende von "falsch verstandener Loyalität" gegenüber dem Beschuldigten.

Die Folgen für das Opfer waren dennoch schwerwiegend. Zu den teilweise schweren Verbrennungen kamen auch noch psychische Schäden dazu. Laut dem 22-Jährigen leide er heute noch unter Schlafstörungen, Albträumen und Angst vor Feuer. Seit dem Vorfall befinde sich der junge Mann in psychologischer und medizinischer Betreuung.

Die Bilder des Tages i ?

Das Urteil

Am Ende wurde der 27-Jährige – bereits rechtskräftig – zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Des Weiteren wurde dem Mann eine Geldstrafe in der Höhe von 3420 Euro auferlegt. Aber nicht nur für den Angeklagten hatte der Vorfall Konsequenzen, auch das Opfer und die Zeugen könnten mit einem juristischen Nachspiel rechnen.

Seitens der Staatsanwaltschaft werde nämlich die Einleitung eines Verfahrens geprüft. Es geht dabei um den Verdacht der falschen Zeugenaussage und Begünstigung. Ob sich die Personen eines Tages dafür verantworten müssen, bleibt offen.