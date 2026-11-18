i Salzburger Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider setzt heuer auf umfassende Sicherheitsmaßnahmen. christkindlmarkt.co.at, Salzburg - Neumayr Stark nachgeschärft 40 Kameras: Christkindlmarkt wird Anti-Terror-Festung Der Salzburger Christkindlmarkt startet am Donnerstag in die neue Saison. Bei der Sicherheit wird stark aufgerüstet. Von Iris Hödl 18.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es glitzert und leuchtet: Der Salzburger Christkindlmarkt eröffnet wieder. Ab Donnerstag, 19. November, verwandeln sich der Dom- und Residenzplatz in ein funkelndes Weihnachtsparadies. Festlich geschmückte Stände, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln sowie tausende Lichter sorgen mitten in der Salzburger Altstadt für echte Adventstimmung.

Hinter den Kulissen werden die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. Hintergrund sind die Attacken auf Märkte in Berlin 2016, Straßburg 2018 und Magdeburg 2024. "In Österreich herrscht ja schon das dritte Jahr Terrorwarnstufe 4. Aber wir haben umfassende Maßnahmen gesetzt, damit die Besucher mit einem guten Gefühl hier sein können und wir Angriffe so schwer wie möglich machen", sagt Wolfgang, Obmann des Salzburger Christkindlmarktes, zu "Heute".

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Absperrungen, Securities und mehr als 40 Kameras

An den Zutritten zum Markt wird besonders genau geschaut. Durch Absperrungen sollen jegliche Fahrzeuge – auch Fahrräder, Roller und E-Mopeds – nicht auf das Gelände kommen. "Wobei wir in der Stadt Salzburg durch die Pollerregelung ganz gut abgesichert sind", sagt Haider.

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Auch das Sicherheitspersonal wurde aufgestockt, die Zusammenarbeit mit der Polizei ist eng, "und wir haben ein massives Aufgebot an Kameras, datenschutzrechtlich ist alles abgeklärt." Die Bilder von mehr als 40 Kameras werden in ein eigenes Containerbüro übertragen, wo alles überwacht wird.

Das erwartet einen am Salzburger Christkindlmarkt: - Donnerstagabend, 19. November: feierliche Eröffnung mit Christbaumerleuchtung - 96 Hütten mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarik - tägliche Chorauftritte vor dem Salzburger Dom - Turmblasen, Krampusläufe, Krippenausstellung, Auftritte des Christkindes - zum Jahreswechsel gibt es zweitätiges Silvesterprogramm

Große Wertschöpfung

Damit soll einem Besuch nichts mehr im Wege stehen. Schließlich ist mit fast zwei Millionen Besuchern der Salzburger Christkindlmarkt nach den Salzburger Festspielen der zweitwichtigste Besuchermagnet der Stadt. Dank der Gesamtwertschöpfung von 60 bis 80 Millionen Euro ist die wirtschaftliche Bedeutung groß.