Ein vermeintlicher Streich unter Freunden endete in einer Katastrophe! Nach einer Krampusfeier im Pongau (Salzburg) soll ein damals 27-Jähriger seinen schlafenden Freund angezündet haben. Der 22-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen. Am Donnerstag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Salzburger Landesgericht verantworten.
Nach der Feier war der 22-Jährige betrunken in seinem Schlafsack eingeschlafen. Laut Anklage schüttete sein Freund hochprozentigen Schnaps über den Schlafsack oder unmittelbar daneben und zündete die Flüssigkeit an, das berichtet der ORF.
Der Schlafsack fing Feuer! Dem jungen Mann gelang es zwar noch, sich aus der brennenden Hülle zu befreien, dennoch erlitt er schwere Verbrennungen an rund 20 Prozent seiner Körperoberfläche.
Verletzungen dieses Ausmaßes können lebensgefährlich sein, berichtet der ORF. Je nach Schwere der Verbrennungen drohen dauerhafte Narben, Bewegungseinschränkungen und psychische Folgen, die Betroffene ein Leben lang begleiten können.
Mehrere Zeugen gaben an, dass der Angeklagte nicht aus böser Absicht gehandelt habe, so der ORF. Dennoch muss sich der Mann wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten.
Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis. Außerdem könnte der Angeklagte für Folgekosten aufkommen müssen, die durch die schweren Verletzungen seines Freundes entstanden sind.