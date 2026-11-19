i Der Prozess fand am Salzburger Landesgericht statt. APA-Images / Weingartner-Foto Schülerin verurteilt Hass und Todesanzeige – Lehrerin wurde terrorisiert Eine Ex-Schülerin soll in Salzburg monatelang ihre Lehrerin terrorisiert haben. Nun wurde sie am Landesgericht verurteilt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 20:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drohungen, Beleidigungen und eine falsche Todesanzeige: Eine Schülerin soll einer Lehrerin an einer berufsbildenden Schule in Salzburg den Job zur Hölle gemacht haben. Am Donnerstag musste sich die erwachsene Frau nun vor dem Landesgericht verantworten.

Inzwischen ist die Beschuldigte nicht mehr Schülerin des Opfers. Wie die "Krone" berichtete, zeigte sie sich in der Verhandlung zerknirscht und vollkommen geständig – wohl auch aus gutem Grund.

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"Eigentlich kein Problem mit Lehrerin"

Laut Anklage soll die ehemalige Schülerin ihre Lehrerin nämlich monatelang terrorisiert haben. Die Vorwürfe reichten über massive Drohungen, übelste Beleidigungen und Auflauern. Im Mai 2026 folgte dann die heftigste Eskalation in der Causa.

Die Angeklagte soll eine falsche Todesanzeige der betroffenen Frau angefertigt haben. Diese habe sie dann auf der Damen-Toilette der Schule aufgehängt. Die Anzeige war auch mit einem genauen Todeszeitpunkt versehen.

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Umso überraschender kam die Aussage der Beschuldigten in dem Prozess. Demnach habe sie "eigentlich gar kein Problem mit der Lehrerin gehabt". Dennoch wurde die ehemalige Schülerin am Ende rechtskräftig verurteilt. Sie erhielt eine bedingte Haftstrafe von acht Monaten.