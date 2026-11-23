i Während unten der Nebel über dem Wörthersee hängt, wartet hoch oben ein echtes Wintermärchen. iStock/Drazen Pliso Hoch über dem Wörthersee Auf 851 Metern! Dieser Adventmarkt ist ein Geheimtipp Während unten der Weihnachtsstress tobt, geht es hoch oben ganz gemütlich zu. Dieser Christkindlmarkt begeistert mit einer märchenhaften Kulisse. Von Heute Life 23.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich unten der Nebel über den Wörthersee legt, funkeln hoch oben bereits die Weihnachtslichter. Auf 851 Metern Seehöhe verwandelt sich der Kärntner Pyramidenkogel in ein kleines Wintermärchen. Statt dichtem Gedränge und lauten Weihnachtshits warten hier knisternde Feuerstellen, duftender Glühmost und sogar kuschelige Lamas.

Ein Weihnachtsdorf wie aus dem Bilderbuch

Schon die Anreise ist ein kleines Abenteuer: Über kurvige Straßen geht es hinauf zum berühmten Aussichtsturm am Pyramidenkogel. Besonders an frostigen Winterabenden ist dabei etwas Vorsicht gefragt. Doch oben angekommen, ist die mühsame Fahrt schnell vergessen. Unter dem Motto "Advent über den Wolken" erwartet Besucher ein Weihnachtsdorf, das vor allem mit seiner gemütlichen Atmosphäre punktet. Liebevoll geschmückte Holzhütten, funkelnde Lichter und wärmende Feuerschalen sorgen für eine fast märchenhafte Kulisse.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kuschelige Lamas statt Weihnachtsstress

Der Adventmarkt ist zwar überschaubar, hat dafür aber einige besondere Überraschungen zu bieten. An den kleinen Standln gibt es handgefertigte Weihnachtsdekoration, kunstvolle Adventgestecke und regionale Köstlichkeiten. Kulinarisch reicht das Angebot von Maroni und Glühmost über herzhaftes Gulasch bis zu süßen Bauernkrapfen.

Ein Highlight wartet am anderen Ende des Weihnachtsdorfs: Dort lassen sich die Lamas vom Pyramidenkogel streicheln. Wer möchte, kann die flauschigen Vierbeiner sogar bei einem winterlichen Spaziergang begleiten. Für die kleinen Besucher gibt es außerdem die "Bärenhütte", in der Weihnachtsbär Benno für festliche Unterhaltung sorgt.

Für die passende Stimmung sorgen regionale Musikgruppen wie die Stadtkapelle Villach, Wörtherseeklang und die Singgemeinschaft Köstenberg. Sie treten mitten unter den Besuchern auf und machen das Adventerlebnis besonders persönlich. Wer es lieber besinnlich mag, sollte allerdings die Auftritte von Krampussen und Perchten im Programm beachten.

Christkindlmarkt Rathaus 2026 i ?

Wann sich der Ausflug lohnt

Der Adventmarkt öffnet von 20. November bis 20. Dezember 2026, jeweils freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Zusätzlich ist am 7. und 8. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Parkplätze sind vorhanden. Alternativ bringt ein Advent-Shuttle Besucher von Velden über Maria Wörth zum Pyramidenkogel. Auch eine Anreise mit dem Schiff in Kombination mit dem Shuttle ist möglich.