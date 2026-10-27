i Bundesheer-Soldatin Tatjana Sabitzer stellte sich bei "7vs.Wild" einer Survival-Challenge in der Dominikanischen Republik. Screenshot Instagram Bundesheer In Wildnis ausgesetzt Ohne Hilfe! Bundesheer-Soldatin wagt Extrem-Abenteuer Bundesheer-Soldatin Tatjana Sabitzer stellte sich bei "7vs.Wild" einer Survival-Challenge in der Dominikanischen Republik. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 07:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenig Ausrüstung, kein Kamerateam und tagelang auf sich allein gestellt: Dieser Herausforderung stellte sich eine Soldatin des österreichischen Bundesheeres in der Dominikanischen Republik. Tatjana Sabitzer vom Jägerbataillon 25 wurde für die Survival-Serie "7vs.Wild" ausgewählt.

Zwischen 12. und 24. August 2026 nahm die Stabswachtmeisterin an den Dreharbeiten teil. Bei dem Format müssen sieben Teilnehmer mit wenigen Hilfsmitteln in der Wildnis auskommen. Die deutsche Produktionsfirma CaliVision Network hatte Sabitzer für die Teilnahme ausgewählt.

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Kein Kamerateam in der Wildnis

Die Teilnehmer müssen ihren Alltag in der Natur selbst mit Action-Kameras dokumentieren. Neben ihrer Kleidung dürfen sie nur eine begrenzte Anzahl an Gegenständen mitnehmen.

Für den Ernstfall erhalten sie eine versiegelte Notfallausrüstung mit Erste-Hilfe-Set und Satellitentelefon. Ein GPS-Tracker dient dazu, täglich ein Lebenszeichen abzugeben. Ein vorzeitiger Ausstieg ist jederzeit möglich.

Minus 34 Grad waren kein Problem

Sabitzer hat bereits Erfahrung mit extremen Bedingungen gesammelt. Beim "Arctic Warrior" hielt sie sich fünf Tage und vier Nächte in der finnischen Wildnis auf. Dort sanken die Temperaturen auf bis zu minus 34 Grad. Außerdem absolvierte sie gemeinsam mit Influencer Sascha Huber einen 50 Kilometer langen Barett-Marsch.

Im Bundesheer arbeitet die Kärntnerin als Kraftfahrunteroffizier und betreut rund 80 Fahrzeuge. Zusätzlich unterrichtet sie Soldaten als Heeresfahrlehrerin für die Führerscheinklassen B, C und E. Dreimal war sie bereits im Kosovo im Auslandseinsatz. Abseits ihres Berufs spielt sie beim SV Oberglan Fußball.

Ihr Bataillon ist in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf bei Klagenfurt stationiert. Es gehört zur 7. Jägerbrigade und ist der einzige Luftlandeverband des österreichischen Bundesheeres.

Tanner gratuliert Soldatin

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner äußerte sich zu Sabitzers Teilnahme. Die im Bundesheer erworbenen Fähigkeiten seien auch außerhalb des Militärs gefragt. Besonders Ausdauer, Durchhaltevermögen und der Umgang mit schwierigen Situationen seien dabei wichtig.

Staffel bereits gestartet

Seit Freitag, dem 23. Oktober, läuft die neue Staffel auf Amazon Prime Video. Insgesamt sind 16 Folgen geplant, die jeweils dienstags und freitags erscheinen. Die zweite Episode wird am 27. Oktober veröffentlicht.

Auf YouTube startet die Staffel am 5. November. Dort folgt die zweite Ausgabe am 9. November. Anschließend werden neue Folgen immer montags und donnerstags veröffentlicht.