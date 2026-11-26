i Tierexpertin Johanna Stadler, Obfrau der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. Sonja Müllner/PFOTENHILFE Tierisches Jubiläum Pfotenhilfe feiert 20 Jahre Tierschutz Deluxe Seit 20 Jahren bietet die Pfotenhilfe in Lochen Tieren in Not Zuflucht. Heute leben dort mehr als 600 Tiere aus rund 30 Arten. Von Heute Tierisch 26.11.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe feiert sein 20-jähriges Bestehen. Was im November 2006 als Vorzeigeprojekt in der Grenzregion zwischen Oberösterreich und Salzburg begann, ist heute eine der wichtigsten Auffangstationen für Tiere in Not in Österreich.

Seit der Gründung hat der Hof zahlreiche vernachlässigte, gequälte oder abgeschobene Tiere aufgenommen. Mehr als 600 Tiere aus rund 30 Arten finden dort dauerhaft oder vorübergehend Zuflucht. Dazu zählen Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Schweine, Kaninchen, Vögel und viele weitere Tiere. Sie leben in Gruppen und werden in großzügigen, naturnahen Gehegen, Volieren oder in permanenter Freilandhaltung betreut.

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Neben Pflege, medizinischer Versorgung und der Vermittlung von Tieren setzt die Pfotenhilfe auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Dazu gehören Öffentlichkeitsarbeit, Führungen für Besucher und das Aufzeigen von Tierquälerei. Wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt, zählt auch ein Kastrationsprojekt für Streunerkatzen mit dem Land Oberösterreich zu den Aufgaben. Zudem setzt sich der Tierschutzhof für strengere Gesetze gegen Tierquälerei ein und nimmt ausgesetzte, entlaufene oder von Behörden abgenommene Tiere auf.

Das Team rund um Geschäftsführerin Johanna Stadler ist das ganze Jahr über im Einsatz. "Bei unserer unerlässlichen Arbeit für die Tiere werden wir von einem breiten Netzwerk von Tierärzten, Biologen, Juristen, Tiertrainern und vielen anderen unterstützt. Unsere Arbeit erfordert viel Liebe, Herz, Hausverstand und Fachwissen sowie die Bereitschaft, seine eigenen Bedürfnisse hintanzustellen", sagt Stadler.

Die Pfotenhilfe ist auch Partner der Behörden und Arbeitgeber in der Region. Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Tier, ein Tier gefunden haben oder schlechte Haltung beziehungsweise Tierquälerei beobachten, können sich an den Hof wenden.

"Seit vielen Jahren ist die Pfotenhilfe auch eine Auffangstation für verwaiste oder verletzte Wildtiere, die bei uns fachgerecht aufgezogen und gesund gepflegt werden, bis sie ausgewildert werden können", sagt Stadler abschließend.