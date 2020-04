Das geht in den Köpfen der Corona-Spione vor

Hunderte von besorgten Bürgern haben über die Ostertage bei der Polizei angerufen, um Verstöße gegen die Abstandsregeln zu melden. Psychologe Jürg Rüedi ordnet ein.

Corona-Party auf Dächern

Eine Rolle spielt sicherlich, dass man sich sagt: 'Wenn ich mir die Regeln auferlege, dann sollen das die anderen auch tun'. Von einem Verpfeifen kann man im Grunde nicht sprechen: Wir sind in einer Ausnahmesituation, in der wir alle wissen, wie wir uns verhalten müssen, damit wir uns nicht anstecken und in den Krankenhäusern einen Engpass vermeiden.Es ist kein normales zwischenmenschliches Verhalten, aber wir sind auch nicht in einer gewöhnlichen gesellschaftlichen Situation: Niemand weiß, wie es ausgeht. Niemand weiß genau, wie man sich ansteckt. Reichen die zwei Meter Abstand sicher? Oder sitzt das Virus auf der Türklinke? Diese offenen Fragen erzeugen Stress, Angst und Unsicherheit. Darum melden die Leute Verstöße schneller.Die getadelte Person kann sich ungerecht behandelt fühlen. Spricht man sie direkt an, ist die Konfrontation größer. Man muss den Mut zusammennehmen und die Direktheit haben. Umgekehrt ist die Polizei auch für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig. Es ist ihr Auftrag. Es ist auch wichtig, dass man nicht anfängt, Polizei zu spielen, wenn man nicht dafür ausgebildet ist.