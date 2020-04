Das sind die ersten Deals für das neue iPhone SE

In Österreich ist die Vorbestellungsphase für das Apple iPhone SE (2020) angelaufen. Ab 24. April 2020 wird das Gerät regulär im Handel erhältlich sein.

Schon mit der Möglichkeit zur Vorbestellung haben die großen Mobilfunkanbieter ihre Preise für das iPhone SE 2020 veröffentlicht. Das Tarifvergleichsportal "durchblicker.at" hat die Angebote verglichen. So gebe es zahlreiche 0-Euro-Angebote: "Jedoch steckt dahinter immer die 24-monatige Vertragsbindung und eine entsprechend höhere Grundgebühr, wofür man die Herstellerkosten in jedem Fall wieder abbezahlt", so Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at:Ob sich ein frei erhältliches neues iPhone direkt zum Herstellerpreis kombiniert mit einem SIM-Only-Tarif bezahlt mache oder sich eine Vertragsbindung lohne, sollten Konsumenten daher vor dem Gerätekauf unbedingt vergleichen, so Baudisch. Angebote haben etwa die drei großen Mobilfunkanbieter A1, Drei und Magenta eingerichtet.Bei A1 ist das Gerät mit 64 GB internem Speicher ab dem Tarif "A1 Mobil M" (unlimitierte Minuten & SMS, 20 GB, Download 100 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatliche Tarif-Kosten von 49,90 Euro oder im Tarif "A1 5GigaMobil S" (unlimitierte Minuten & SMS, unlimitierte Daten, Download 100 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatlichen Effektivkosten von 74,90 Euro erhältlich.Bei Magenta ist das iPhone im Tarif "Mobile Gold" (unlimitierte Minuten & SMS, unlimitierte Daten, Download 150 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatlichen Tarif-Kosten von 60,00 Euro oder etwa im nächsthöheren Tarif "Mobile Platin" (unlimitierte Minuten & SMS, unlimitierte Daten, Download 300 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatlichen Tarif-Kosten von 80,00 Euro.Bei Drei gibt es das iPhone im Tarif "Optimal XL" (unlimitierte Minuten & SMS, 33 GB, Download 150 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatliche Tarif-Kosten von 36,90 Euro oder auch im Tarif "Optimal Unlimited" (unlimitierte Minuten & SMS, unlimitierte Daten, Download 150 Mbit/s) für einen Gerätepreis von 0 Euro und monatliche Tarif-Kosten von 56,90 Euro.Power User bekommen die leistungsstärkeren Modelle iPhone SE 128 GB und iPhone SE 256 GB aktuell nur bei Magenta. A1 und Drei bieten diese vorerst nicht an. Um 0 Euro erhalten Konsumenten das iPhone SE 128 GB bei Magenta im Tarif "Mobile Gold" um monatlich 60,00 Euro Tarifkosten und im Tarif "Mobile Platin" um monatlich 80,00 Euro. Das iPhone SE 256 GB erhält man bei Magenta hingegen nur im "Mobile Platin"-Tarif um 0 Euro. Für alle diese Tarife gilt eine 24-monatige Mindestvertragsdauer.Kauft man das iPhone SE 2 mit 64 GB bei Apple zum regulären Herstellerpreis, kostet es 479 Euro, bei 128 GB Speicherkapazität beläuft es sich auf 529 Euro und bei 256 GB auf 649 Euro. Der derzeit günstigste SIM-Only-Tarif für Power-User (unlimitierte Minuten, unlimitierte SMS, 20 GB, Download 150 Mbit/s) kostet effektiv 17,40 Euro pro Monat und ist nach einer zweimonatigen Mindestlaufzeit jederzeit kündbar.