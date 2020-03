Demonstrant stört Rede von Sanders mit Nazifahne

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders entfaltete ein Demonstrant hinter dem Senator eine Hakenkreuz-Fahne.

"Diese Aktion ist schrecklich"

Sanders oder Biden?

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bernie Sanders (78) in Arizona (USA) entfaltete ein Demonstrant hinter dem Senator eine Nazifahne mit Hakenkreuz. Im Saal waren sogleich laute Buhrufe zu hören, berichtet "CBS News".Der Mann wurde vom Sicherheitsdienst nach draußen begleitet, nachdem ihm Sanders' Anhänger die Fahne sofort entrissen hatten. Sanders könnte der erste jüdische Präsident in der Geschichte der USA werden.Der Senator sagte später, er habe die Fahne selbst nicht gesehen und erst später davon erfahren. "Ich spreche nicht nur als jüdischer Amerikaner. Ich denke, ich kann für die Familien von rund 400.000 amerikanischen Soldaten sprechen, die im Kampf gegen den Nationalsozialismus und gegen den Faschismus gestorben sind. Diese Aktion ist schrecklich. Mehr als widerlich", so Sanders.Der 78-Jährige ist neben dem moderaten Ex-Vizepräsidenten Joe Biden einer der beiden Favoriten auf die Kandidatur. Seine Konkuurentin, die Demokraten Elizabeth Warren (70) hat sich aus dem Wahlkampf fürs US-Präsidium zurückgezogen ( "Heute" hat berichtet ).US-Präsident Donald Trump (73) rechnet bei der Wahl im November nach eigenen Angaben mit Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) als Herausforderer der oppositionellen Demokratischen Partei.Der US-Präsident stellte sich in Scranton Fragen von Moderatoren und Wählern. Auf eine Frage nach der Spaltung des Landes - die Kritiker Trump und seiner hitzigen Rhetorik anlasten - sagte der Präsident: "Es gibt eine Spaltung, das steht außer Frage. Politiker müssen in der Lage sein, zivilisiert zu sein.Wenn sie es nicht sind, muss man sich wehren." Der Republikaner warf den "radikalen linken Demokraten" vor, die Spaltung verursacht zu haben. Trump sagte aber auch: "Ich denke, dass das Land viel vereinter ist, als die Menschen denken."